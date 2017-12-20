Как сделать красивый маникюр на коротких ногтях. Фотогалерея
В 2016 году в моду входят короткие ногти . Эту тенденцию могли уже увидеть на руках гостей вручения премии Золотой глобус 2016 .
Многие считают, что короткие ногти — это некрасиво, поскольку якобы на таких ногтях нельзя сделать ничего интересного. Это — неправда, и короткие ногти могут быть так же красивы, как и длинные. К ним просто нужно найти подход.
ПРАВИЛА МАНИКЮРА ДЛЯ КОРОТКИХ НОГТЕЙ
Основное правило маникюра для коротких ногтей — идеальная гигиеническая процедура. Все дело в том, что при взгляде на короткие ногти видишь не только их цвет и форму, но и состояние кутикулы и зоны вокруг ногтя. Поэтому раз в две недели делай тщательный маникюр, а между процедурами не забывай смазывать кутикулу и зону вокруг ногтя маслом.
Чтобы визуально удлинить короткий ноготь, нужно подобрать правильную форму. Посмотри, какой формы у тебя ноготь у основания (там, где кутикула) — это и есть твой идеальный вариант.
Что касается выбора покрытия, здесь ты можешь дать волю фантазии. Вопреки бытующему мнению, что коротким ногтям подходит только нейтральная гамма оттенков, на самом деле им подходит фактически все. На сегодняшний день можно найти подходящий дизайн для коротких ногтей в любом направлении маникюра: от френча до такого популярного этой зимой вязаного маникюра. Главное, чтобы сам ноготь был ухоженным.
Если ты пользуешься гель-лаком, не забывай после его снятия сделать несколько укрепляющих ванночек для ногтей из морской соли.
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