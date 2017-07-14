Как сделать кожу матовой
Целых четыре маски, которые тебе в этом помогут.
Маска из зеленого чая
Завари крепкий зеленый чай и дай ему остыть. Смочи в отваре салфетку, либо марлю и положи на лицо на 30 минут. После умойся холодной водой. Выполняй эту процедуру каждый вечер и через неделю забудешь о блеск на все лето.
Маска из моркови и кефира
Кефир ухаживает за кожей, сужает поры и делает ее более восприимчивой к жаре. Морковь же нормализует подкожную секрецию и не дает порам вырабатывать больше жира, чем необходимо. Взбей морковь с кефиром в блендере и нанеси маску на 15 минут. Смой водой и намажь легким кремом.
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Маска из белка и лимона
Один из лучших рецептов борьбы с жирной кожей в жару. Возьми белок двух яиц и сок половины лимона. Взболтай, смочи салфетку и положи ее на лицо на 20 минут. Лимон избавит от жирности, а белок сузит поры. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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