Как самостоятельно определить кислотность желудка
2017-04-19 15:03
Как самостоятельно определить кислотность желудка
Кислотность желудка можно определить самостоятельно в домашних условиях без специального оборудования,
Пониженная или повышенная кислотность желудка имеют свои симптомы. Стоит уточнить, что всякое отклонение от нормы в кислотности желудка бывает двух типов – повышенная кислотность и пониженная. Для того чтобы понять состояние здоровья и определить фактор кислотности желудка бывает вполне достаточно прислушаться к собственному организму.
Важно знать, что и повышенная и пониженная кислотность в желудке, негативно сказываются на работе всего ЖКТ. Так, повышенная кислотность приводит к тому, что стенки желудка начинают разъедать под влиянием большого количества соляной кислоты, а это может со временем привести к гастрита, язвы и эрозии.
Пониженная кислотность желудка вызывает неполное усвоение белков, в результате чего в желудке накапливаются продукты распада. Именно эти продукты и отравляют организм, снижая при этом иммунитет. Также при пониженной кислотности желудка вполне возможно появление грибковых инфекций, недостаточное усвоение витаминов и минералов. Все эти признаки могут проявляться также внешне – кожа человека становится сухой, появляются прыщи на носу, слабые ногти и волосы.
А вот при повышенной кислотности стенки желудка, сильно раздражены от кислоты, могут вызвать такие симптомы:
жжение в пищеводе или в глотке (изжога). Обычно ее провоцируют кислые соки и продукты с высоким содержанием пряностей. А еще изжога может возникнуть после употребления томатного сока, персикового, лимоны, грейпфруты, киви, зеленых яблок;
— медный и кислый привкус во рту;
— отрыжка, которая появляется когда в рационе питания преобладают жареные, жирные и острые блюда (типа мороженое, печенье, пирожное, мучное);
— ноющая боль в желудке, которая усиливается с чувством голода;
— ощущение вздутия и тяжести в животе после каждого приема пищи;
— запоры и диарея;
— головные боли, приступы тошноты и рвоты.
Признаки пониженной кислотности такие:
— появляется желание съесть что-нибудь кисленькое (огурец, капусту). Также постоянно хочется пряностей, кетчупа, кислых и терпких соков;
— отрыжка с запахом протухшего яйца;
— ощущение вздутия живота, урчание;
— изжога;
— тупая боль в районе пупка;
— или запоры или диареи.
Но чтобы точно определить кислотность желудка и назначить правильное лечение, следует обратиться за консультацией к врачу.