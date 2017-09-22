Как самооценка влияет на женский оргазм
2017-09-20 18:34
Как самооценка влияет на женский оргазм
Ключ к оргазму всегда находится в нашей голове.
Большинство женщин озабочены своим внешним видом, передает Rus.Media. Особенно в постели. Особенно с новым партнером. Лишь немногие счастливицы способны получить оргазм на ранних стадиях отношений, поскольку многим необходимо адаптироваться.
Женщинам важно знать, что они хорошо смотрятся в процессе, ведь хороший секс это вид искусства. Но мы критикуем себя, переживаем о каждую мелочь, все больше погружаясь в свою голову и в конечном итоге выбиваем из этой игры. Здесь неплохо бы поучиться у мужчин они словно забывают обо всем вокруг, полностью отдаваясь процессу и не задумываясь о складочкі на животе.
Ученые отмечают, что женщины гораздо чаще более критично оценивают свое тело, чем мужчины. Другое исследование показало, что женщины, которые отвлекаются на посторонние мысли в процессе, меньше довольны сексом и реже получают оргазмы.
Любить и ценить свое тело должно войти в твою привычку. Эффект не заставит себя ждать, если дополнительно к этому заняться спортом вместе со своим партнером. Физические упражнения вырабатывают феромоны, а полученное удовольствие вместе объединяет людей и ведет к взаимному повышению либидо.
Не миф, что женщины достигают своего сексуального пика в более позднем возрасте, чем мужчины. Однако это утверждение имеет мало общего с биологией это психология. Многим женщинам нужны годы на выяснение того, что им нравится, и на то, чтобы полностью довериться партнеру, перестать комплексовать и раскрыть ему свои желания.