Как рождалась Конституция Украины
1996, 28 июня – Верховная Рада приняла новую Конституцию Украины. 21 год назад Украина получила Конституцию восстановленной свободной и независимой державы. Она возникла не на пустом месте. У ее истоков – «Русская правда», «Литовские статуты», акты периода Гетманщины («Мартовские статьи» и тому подобное) – конституционные акты, что ставили Украину в один ряд с другими европейскими странами. Особое место в этом перечне занимает Конституция Пилипа Орлика 1710 года – документ, который намного опередил свое время и стал большим шагом вперед на пути к построению действительно демократического государства.
В период Украинской революции 1917-1921 гг. конституционный процесс начался сразу после провозглашения Первого универсала. 29 апреля 1918 г. Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики. УНР провозглашалась суверенным государством, «самостоятельной и ни от кого независимой».
К сожалению, процессы были внезапно прекращены длительной оккупацией украинских земель восточным соседом. Абсолютная монархия Российской империи вообще не нуждалась в любых конституций. Зато Советский Союз, где авторитаризм и тоталитаризм достигли крайней стадии, наоборот, за несколько десятилетий наплодил такое количество основных законов, которой для цивилизованных стран хватило бы на тысячелетия. Впрочем, все они лишь декларировали определенный набор демократических ценностей, за ширмой которых создавалась новая империя, гораздо страшнее всех предыдущих.
Первую советскую Конституцию Украины приняли на удивление оперативно – уже в марте 1919 г. Ее зкалькували из Конституции Российской Федерации, принятой годом ранее, а официальный проект и окончательная редакция написаны на русском языке. Светлое будущее должна была олицетворять диктатура пролетариата и полная солидарность с другими советскими республиками ради «совместной борьбы за торжество мировой коммунистической революции». Сегодня очерченный идеал кажется слишком зловіщим…
Новая большевистская конституция «осчастливила» человечество всего за несколько лет. В декабре 1922 г. образовался Советский Союз. А поскольку это было событие огромного исторического значения», то, понятно, возникла необходимость в изменении основного закона. В Конституцию СССР приняли в 1924-м, тогда как украинцы на первых порах обходились только коррективами к действующей Конституции. Однако разве можно было стоять в стороне, когда «образование СССР открыло большие возможности для развития государственности, экономики и культуры Украины в семье братских республик, знаменовало торжество ленинской идеологии»? Поэтому в 1929 г. XI Всеукраинский съезд советов таки оформил новую конституцию УССР.
Пока украинцы везде призму коллективизации, раскулачивания и Голодомора-геноцида на практике знакомились с «развитием экономики» и триумфом советской демократии, в Кремле не сидели сложа руки. Гений всех времен и народов, как тогда «скромно» именовали. Сталина, решил, что настала необходимость отреагировать на еще одно событие огромного исторического значения» – построение социализма в СССР. И в декабре 1936-го возникла новая, так называемая «сталинская» Конституция СССР. Приняли ее единогласно, тем самым законодательно закрепив победу социализма.
Конституция действительно содержала ряд демократических новаций (правда, чисто демагогических): всеобщее, равное и прямое избирательное право; тайное голосование; право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости; даже свобода совести, слова, печати, собраний и митингов.
Она была настолько безупречна и прекрасна, что править ее было бы полным кощунством. Поэтому украинские лидеры полностью повторили все основные положения союзного документа, ничего не выдумывая, и уже в январе 1937 г., на удивление оперативно, приняли новую Конституцию Украинской ССР. Которая максимально уменьшала полномочия республиканских органов и сводила к минимуму количество республиканских наркоматов (то есть министерств). Зато «все прогрессивное человечество» имело возможность порадоваться за украинцев, чьи «великие социалистические завоевания» были закреплены законодательно. Страны западного мира безнадежно застряли в тисках капитализма, тогда как в советской Украине не только завершали построение социализма, но и открывался путь «постепенного перехода к строительству коммунизма». Едва ли не самым первым шагом такого «строительства» стал «большой террор» 1937-1938 гг.
Иллюзии развеялись за каких-то два десятилетия. Доклад Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС и словосочетание «культ личности» явно указывали на несовершенство детища Сталина. Затем на горизонте открывались новые горизонты идеального общества. Не сразу, но постепенно мудрые партийные руководители разглядели где-то далеко за облаками новые демократические стандарты, недостижимые другой части человечества (куда им, неудачникам, без марксистско-ленинского направления), и сначала в СССР (октябрь 1977-го), а там и в Украине наконец изобрели рецепт общественного идеала, оформленного в конституции Украинской ССР 20 апреля 1978 г.
Тут тебе и суверенная республика, и право выхода из СССР (однако любые действия в этом направлении почти автоматически квалифицировались как измена Родине – самое тяжкое преступление того времени). И «вся власть в Украине принадлежит народу». Апофеозом «советской демократии» стала шестая статья Конституции, которая закрепляла монополию коммунистической партии. Многопартийность в советском государстве в демократических добродетелей отнюдь не принадлежала.
Крах советской империи стал крахом и основного закона, который, несмотря на все громкие эпитеты, узаконивал тоталитаризм и был непригодным для построения правового, демократического общества. Процесс создания новой Конституции начался с принятием Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 г.
Дело ускорил распад СССР в 1991-ом. Декларация о государственном суверенитете изменилась Актом провозглашения независимости Украины, поддержку которому засвидетельствовал всеукраинский референдум. Большинство стран мира признали Украину суверенным государством. Поэтому потребность в новом основном законе стала особенно насущной. Однако противостояние между президентом и парламентом существенно затянуло конституционный процесс.
Конституционная комиссия подготовила проект Конституции Украины, в 1992 г. состоялось его всенародное обсуждение и 26 октября 1993-го он приобрел окончательного варианта. А далее через политические процессы дело забуксовала почти на год. В ноябре 1994 г., после досрочных президентских и парламентских выборов, новые народные избранники создали еще одну Конституционную комиссию. Очередной вехой стало 8 июня 1995-го – день подписания Конституционного Договора между президентом и Верховной Радой об организации государственной власти и местного самоуправления на период принятия новой Конституции Украины.
Несмотря на локальные успехи, процесс затянулся до неприличия: Украина оставалась последней из государств бывшего СССР, которая не имела собственной независимой Конституции.
Ситуация обострилась в конце июня 1996-го. 26 июня Совет национальной безопасности и Совет регионов при Президенте Украины резко осудили любые промедления с принятием Конституции. Президент тут же назначил референдум по принятию Конституции на 25 сентября. А на следующий день свое слово сказала другая властная ветвь: Верховная Рада приняла постановление «О процедуре рассмотрения проекта Конституции Украины во втором чтении». И начался настоящий марафон, продолжительностью почти 24 часа. Из них последние 14 – без какого-либо перерыва. В 9.18 утра 28 июня 1996-го страна получила новую Конституцию.
Это были непростые и драматические 14 часов. Как не странно, среди вопросов, которые вызвали наибольшие дискуссии, оказались государственные символы. Левые категорически не соглашались на трезубец и сине-желтый стяг. Последний, по их убеждению, навсегда дискредитирован коллаборационистами. К счастью, депутатам хватило мудрости для нахождения консенсуса. Потому что за двадцать лет дискуссия вокруг цветов государственного флага вообще выглядит абсурдной и безосновательной.
Много копий было сломано вокруг вопроса о статусе Крыма. Часть народных избранников (прежде всего, правые) считали, что достаточно ограничиться предоставлением полуострову статуса обычной области. После неоднократных голосований таки пришли к компромиссу: левые голосуют за сине-желтый флаг, правые – за автономию Крыма.
Зато довольно легко решилось языковой вопрос: украинский стал единственным государственным языком, но Конституция гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств.
Собственно, несмотря на все непростые обстоятельства, сопровождавшие конституционный процесс, принятие новой Конституции стало для народных депутатов делом чести. Двери никто не запирал, никаких границ не ставил, но почти 400 депутатов добросовестно выдерживали марафон и голосовали все новые и новые статьи. Иногда – вопреки собственным принципам, потому что все сумели поставить интересы всего общества. За 14 часов депутаты проголосовали почти 150 статей Конституции Украины. В конце процесса в зале появился глава государства и пожал руку спикеру – это означало, что противоречия преодолены.
12 июля депутаты впервые в истории нашего государства приняли присягу на верность Украине, а в Мариинском дворце состоялось торжественное подписание текста закона «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие». Так завершился очередной этап сложного конституционного процесса в суверенной Украине.
Конституция 1996 г. стала первой Конституцией независимой Украины, закрепив правовые основы государства, ее суверенитет и территориальную целостность, основные права и свободы украинских граждан. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность, безопасность признаются наивысшей социальной ценностью.
В отличие от советского тоталитарного государства, Конституция Украины имеет не только декларативный характер, но и содержит нормы прямого действия. А вся законодательная система не может противоречить основному закону.
Одним из ключевых положений стала 5-я статья Конституции, согласно которой «носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ». Способствовал более активному включению украинцев в процессы государственного управления и переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республики
Конституция способствовала примирению и консолидации политических сил, преодолению глубокого экономического кризиса, развития национальной духовности украинского народа. Правильность выбранного пути подтвердили Оранжевая революция 2004 г. и Революция достоинства 2013-2014 гг., когда народ стал на защиту Конституции, твердо остановил попытку узурпации власти и показал свою искреннюю преданность идеалам демократии, свободы и справедливости.
Собственно, конституционный процесс не завершился принятием Конституции 28 июня 1996 г. Он продолжается все время, пока существует государство и развивается общество.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина