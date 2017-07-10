Как развивается ишемическая болезнь сердца?
Как протекает болезнь?
Ишемическая болезнь сердца может также сопровождаться и такими проявлениями, как:
слабость;
головокружение;
тошнота;
обморок;
рвота;
дискомфортные ощущения в брюшной части;
обильное потоотделение и одышка.
В отдельных случаях ишемическая болезнь может протекать без ощутимой симптоматики, причем в течение очень длительного промежутка времени. Безболевая, то есть скрытая ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является наиболее коварной формой данного заболевания. Ведь именно такой вид ишемической болезни сердца приводит к огромному количеству летальных случаев. А потому не стоит затягивать с визитом к врачу, если ты чувствуешь хотя бы небольшой дискомфорт в области сердца
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