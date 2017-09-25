Как рассчитать субсидию в 2017 году в Украине
2017-03-21 13:05
Как рассчитать субсидию в 2017 году в Украине
Не знаете как рассчитать субсидию на квартиру или сделать перерасчет субсидии за газ? Примеры расчета и начислений.
Новый подход применяется к категориям граждан, имеющих право на субсидию, изменены условия и для льготных категорий населения, передает Rus.Media.
Новое в расчете субсидий в Украине
Субсидия оформляется и начисляется тому лицу, которое проживает в квартире, на имя которого открыты счета по оплате услуг ЖКУ. Если субсидированное жилье сдается в аренду по официально оформленному договору и в нем указано, что обязанность оплачивать коммунальные услуги лежит на арендаторе, то он имеет право оформить субсидию на свое имя, не будучи зарегистрированным в данной квартире.
В расчета субсидии принимаются во внимание:
- количество лиц, зарегистрированных в данной квартире или доме;
- совокупный доход семьи за предыдущий год;
- размер квартплаты в соответствии с текущими тарифами.
В отличие от предыдущих лет, ограничения относительно материального состояния и наличия частной собственности у лиц, претендующих на субсидию, были сняты. Однозначным основанием для отказа в субсидии будет наличие покупки кем-либо из членов семьи в течение предыдущих 12 месяцев на сумму 50000 грн.
Расчет совокупного дохода семьи включает большинство видов доходов, получаемых зарегистрированными в квартире или доме лицами. Сюда относятся пенсии, стипендии и другие доходы без учета налогов. В перечень средств, которые не учитываются при подсчете суммарного дохода, входят:
- социальная помощь от государства на воспитание детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей;
- разовые пособия от государства;
- адресная помощь внутренне перемещенным лицам;
- доходы от банковских депозитов.
Особый подход применяется к льготным категориям населения. Гражданам, которые их представляют, выдвинута отдельное условие получения субсидии – при ее оказании лицо, имеющее право на льготы по квартплате, может воспользоваться льготой, или получать субсидию.
По сравнению с предыдущими годами, право на получение субсидии получили:
- безработные граждане, которые не состоят на учете в Центре занятости;
- владельцы 2-х и более автомобилей;
- владельцы более 1 жилого объекта недвижимости;
- арендодатели;
- лица, которые оплатили покупку или услугу на сумму 10 и более прожиточных минимумов.
При расчете размера субсидии за доход нетрудоустроенных граждан принимается сумма, эквивалентная 2 актуальным прожиточным минимумам.
Начисления субсидии по-новому происходит на более длительные сроки, чем раньше. Если в 2015 г. субсидия выдавалась на 6 месяцев, то в 2016 и 2017 срок действия субсидии составляет 12 месяцев.
Как самому рассчитать субсидию на квартиру?
Одним из нововведений Кабмина в 2016 г. стала дифференциация процента обязательного платежа при оплате ком.услуг. Теперь его величина зависит от суммы общего дохода семьи и определяется индивидуально при калькуляции размера субсидии органами социальной защиты. Размер субсидии равен размеру расходов на оплату услуг ЖКУ за вычетом обязательного платежа для данной квартиры или домохозяйства.
Как рассчитать субсидию в 2017 году? Для этого применяется специальная формула начисления, которая выглядит так:
Ро = Кд/Кг х Рг
где Ро – это часть, которую семья должна оплатить за ком.услуги, Кд – коэффициент дохода семьи, или отношение общего дохода семьи в пересчете на одного ее члена до прожиточного минимума на момент определения размера субсидии, Кг – базовый коэффициент дохода, который равен 2 прожиточным минимумам на 1 человека в месяц (Кг = 2), и Рг – базовая норма платы за ком.услуги (Рг = 15%).
Право на выдачу субсидии получают лица или семьи, расходы которых на квартплату превышают размеры обязательного платежа. Как считать процент обязательного платежа? Для этого нужно вычислить доход всех членов семьи за последние 6 месяцев.
Например, семья из 2-х человек с суммарным совокупным доходом за последние полгода в 22500 грн и суммой ежемесячной квартплаты в 720 грн претендует на получение субсидии. Рассчитать субсидию для данного примера можно так:
1) средний доход семьи в месяц составляет 22500 / 6 месяцев = 3750 гривен;
2) средний доход на 1 человека в месяц равна 3750 / 2 = 1875 грн;
3) полученная цифра делится на текущий прожиточный минимум. С 1 декабря 2016 года по 30 апреля 2017 года прожиточный минимум составляет 1544 гривны.
1875 /1544 = 1,21;
4) полученный результат делится на 2 (базовый коэффициент для расчета) и умножается на 15% (базовая норма расчете за квартплату).
1,21 / 2 * 15% = 9,08% – процент обязательного платежа;
5) доход на семью в месяц умножается на полученный процент:
3750 * 9,08% = 340,50 грн – размер обязательного платежа для данной семьи;
6) субсидия составит 720 – 340,50 = 379,50 гривен.
Это приблизительный результат, так как начисления субсидии в 2017 году в Украине происходит отдельно для каждого из видов коммунальных услуг. При этом потребление семьей каждого вида услуг сравнивается с установленными нормами, а затем определяется доля стоимости конкретной услуги в общей сумме квартплаты. Фактический процент платежа и сумма субсидии могут несколько отличаться.
Таблица субсидий на 2017 год
Субсидия распространяется на конкретный перечень услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ. При выдачи субсидии на коммунальные услуги применяются определенные нормы использования, на которые может быть предоставлена скидка. Перечень этих нормативов в 2017 году выглядит так:
Социальные нормативы потребления электрической энергии для предоставления субсидий в 2017 году
Норматив
Назначение
65 кВт•ч на 1 м2 площади
На отопление жилья (в отопительный период)
130 кВт•ч на 1-2 человека
+ 30 кВт•ч на каждого следующего, но не больше 250 кВт•ч в месяц
В домах, оборудованных стационарными электроплитами
(При наличии горячего водоснабжения)
150 кВт•ч на 1-2 человека
+ 30 кВт•ч на каждого следующего, но не более 270 кВт•ч в месяц
В домах, оборудованных стационарными электроплитами
(При отсутствии горячего водоснабжения)
90 кВт•ч на 1-2 человека
+ 30 кВт•ч на каждого следующего, но не более 210 кВт•ч в месяц
В домах, не оборудованных стационарными электроплитами
(При наличии горячего водоснабжения)
120 кВт•ч на 1-2 человека
+ 30 кВт•ч на каждого следующего, но не более 240 кВт•ч в месяц
В домах, не оборудованных стационарными электроплитами
(При отсутствии горячего водоснабжения)
Социальные нормативы централизованного холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в 2017 году
Норматив
Назначение
2,4 м3 на человека
Централизованная холодная вода
1,6 м3 на человека
Централизованная горячая вода
4,0 м3 на человека
Централизованная холодная вода
(при отсутствии горячего водоснабжения)
4,0 м3 на человека
Централизованно водоотведения
Социальная норма жилья для предоставления субсидий в 2017 году
13,65 м2 на человека + 35,22 м2 на семью
48,87 м2
Норма на семью из 1 человека
62,52 м2
Норма на семью из 2 человек
76,17 м2
Норма на семью из 3 человек
89,82 м2
Норма на семью из 4 человек
Социальные нормативы потребления природного газа в 2017 году
Норматив
Назначение
7 м3 на 1 м2 площади
На отопление жилья (в отопительный период)
6 м3 на человека
На приготовление пищи (газовая плита)
9 м3 на человека
На приготовление пищи и подогрев воды (газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя)
18 м3 на человека
На приготовление пищи и подогрев воды (газовая плита при наличии газового водонагревателя)
Социальный норматив пользования услугами по вывозу бытовых отходов в 2017 году
Норматив
Назначение
0,4167 м3
На 1 человека в месяц
При оплате коммунальных услуг получатели субсидии должны оплачивать обязательный платеж, определенный для них органами социальной защиты, а если потребление за конкретный период превысило установленные нормы, то за их использование необходимо доплачивать сверх обязательного платежа.
Как рассчитать субсидию в 2017 году?
Все расчеты являются предварительными и не охватывают все критерии, которые учитываются при назначении субсидии. Например, с учетом установленных тарифов на тепло и газ многие граждане стремятся получить субсидию, не сверяясь с установленными нормами, по которым компенсируются расходы на квартплату.
Согласно Постановлению №319 от 27 апреля 2016 года Кабмин урезал социальные нормы потребления газа населением. При использовании сжиженного газа с целью отопления норма установлена в размере 5,5 м3 на 1 м2 отапливаемой площади, вместо предыдущих 7 м3. Для жителей многоквартирных домов, которые пользуются газом для подогрева воды и приготовления пищи, нормы потребления были снижены.
Если объемы потребления определенной услуги превысили установленные социальные нормы, они оплачиваются по полному тарифу, который действует для расчета за этот вид услуг. Например, для дома с индивидуальным отоплением газом площадью 50 м2 рассчитать сумму, на которую распространяется субсидия, можно так:
1) 5,5 м3 * 50 м2 = 275 м3;
2) 275 * 6,879 = 1891,73 грн.
При превышении максимально допустимых объемов использования газа превышены нормативы необходимо будет оплачивать без учета субсидии.
Социальная норма для предоставления субсидии по централизованному отоплению равна 13,65 м2 на 1 зарегистрированного человека и еще 35,22 м2 на домохозяйство. Если в квартире зарегистрировано 2 проживающих, то субсидіювана площадь составит:
13,65 * 2 + 35,22 = 62,52 м2.
При проживании в типовой 2-комнатной хрущевке» площадью до 46 м2 этой социальной нормы вполне достаточно, чтобы оформить субсидию.
Расчет размера субсидии происходит при умножении отапливаемой площади квартиры на текущий тариф на отопление с учетом определенных коэффициентов. Если площадь жилья превышает установленные для социальной компенсации нормы, то за отопление площади, превышающей нормативы, придется доплачивать уже без льготы.
Перерасчет субсидии на газ
Если субсидия на газ не была полностью использована в течение отопительного сезона, то к ней применяется следующий подход:
- неиспользованная сумма, равная стоимости 100 м3 природного газа (в пересчете на актуальный тариф), зачисляется на счет получателя субсидии на следующий расчетный период;
- неиспользованная сумма, превышающая эквивалент 100 м3, возвращается в госбюджет.
Такой порядок возврата денежных средств применяется по отношению к лицам и домохозяйств, использующих газ для нужд индивидуального отопления. Фактически сумма, которая хранится на счетах потребителей составляет около 690 грн, с учетом текущего тарифа на газ 6,879 грн за 1 м3.