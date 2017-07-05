Как работа может изменить всю твою жизнь
Найти себя и свое место в жизни – одна из главных задач каждого из нас.
Считаю, что первая серьезная работа в моей жизни «нашла меня» (или я ее) в сентябре 2013-го. Тогда я пришла на собеседование и сразу же встретила своих экс-однокурсниц, которые уже работали в редакции. Несколько пробных новостей – я журналист, а затем и редактор сайта «Наша мама». Чувствуя большую ответственность перед читателями, я старалась делать каждый материал идеальным. Что-то у нас получалось, в чем-то нужно еще упражняться.
Помню, как писала новости на Новый год 2015: 1 января в 00.10 вышла новость и, что меня очень удивило, набрала больше тысячи просмотров! 🙂
Мы с вами радовались позитивным новостям и смеялись с новых остроумных исследований британских ученых, учились правильному уходу за младенцами и открывали для себя мир психологии семейных отношений. Обсуждали новые модные выходы звездных родителей и их первую (или очередную) беременность. Чего только мы не делали вместе с вами! Три года работы на «Нашей маме» – и почти 20 тысяч написанных новостей.
Спасибо, что читали и комментировали (иногда оставляя «острые» комментарии, которые мы, конечно, принимали во внимание и что-то меняли в нашей работе, чтобы стать лучше для вас). Радуюсь, что получила такой опыт и такую широкую аудиторию читателей.
Желаю вам всегда быть там, где спокойно вашему сердцу, и с теми, кто делает вас счастливыми. Оставайтесь с нами, далее вас ждут интересные новости и исследования. А вскоре – и новый редактор.
С любовью, редактор сайта Галина СТАХИВ (Цвик)
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