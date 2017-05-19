Как прошла «Ночь в музее» им. Г. Галагана
Каждый год 18 мая Международное сообщество проводит акцию «Ночь в музее». Музее Чернигова тоже присоединились к этой акции. С вступительным словом обратилась к собравшимся директор музея Ирина Ральченко. Затем Департамент вручил награды лучшим работникам музея. После короткого перерыва выступлением академического камерного хора им. Бортнянского начались действа этого волшебного вечера. Надо сказать, что, несмотря на рабочий день, посетителей на начало действа было довольно. К вечеру концертный зал музея была вдребезги заполнена. Выставка «Мир романтиков» преподавателей изобразительного искусства Национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко Романа и Евгения ссылку. Мастер-класс известного французского кларнетиста Самюэля Берто. Рок-хиты от акустического гитарного дуэта «Imagine». «Музейный кинозал»: анимационный фильм «Красная черепаха» (Франция – Япония, 2016) от Артхаус-клуба. Среди посетителей можно было увидеть и старых, и малых. Одно действие сменялось другим. Открывались выставки, мастер-классы – везде было полно людей. То есть, я хочу подчеркнуть, что акция прошла не для «галочки», как говорится. Люди действительно интересовались искусством оригами, гончарным искусством. Много маленьких детей на мастер-классе учились держать кисточку в руках. Люди приходили целыми семьями. Действительно, до самого вечера не угасало свет в залах музея, приветствуя своих поклонников.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым