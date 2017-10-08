Как прогнать несчастья и привлечь благосостояние в дом
2017-10-04 13:14
Как прогнать несчастья и привлечь благосостояние в дом
Полезные приметы.
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Большинству событий, случающихся в жизни, предшествуют определенные знаки Вселенной, передает Rus.Media. Наши предки отслеживали каждое подобное явление. И в наше время благодаря народным приметам можно избежать неприятностей и поймать удачу.
Примета – это совсем не пережиток прошлого, а обоснованный вывод, сделанный в результате долгих наблюдений. Люди привыкли не доверять предвестием, считая их предрассудками. Однако вся наша жизнь основана на опыте, и ничто другое не сигнализирует об опасности так, как приметы. Источник знаний, которое досталось нам от предков, поможет привлечь благополучие и укажет на приближающийся счастья.
Приметы: суть и смысл
Основания появления примет имеют под собой твердую почву. Их нельзя ставить на одну ступень с предрассудками. К сожалению, большинство людей даже не пытаются найти настоящие причины появления передвістей, но каждой из них предшествуют не раз повторяющиеся явление.
Возьмем, например, поверье о том, что нельзя оставлять открытой воду из крана – это символизирует отток денег. Подобная примета достаточно новая, но в ней заложен обоснованный смысл, который возник с появлением в нашей жизни счетчиков.
И старые, и новые признаки служат указателем на важные вещи, которые мы можем пропустить через неосторожность. Приметы помогают избегать допущенных ранее ошибок, что положительно отражается на нашем благополучии. Однако стоит опасаться бездумной веры в негативные приметы: такие убеждения могут запрограммировать вас на неудачу. Куда лучше полагаться и верить в добрые предзнаменования, которые не несут ничего, кроме позитива и радости.
Домашние приметы, которые привлекают благополучие
Отпугнуть несчастья и привлечь в свою жизнь удачу можно с помощью домашних примет. Если вы относитесь со всей серьезностью к своему благосостоянию, то приняты во внимание поверье помогут вам найти персональное счастье.
Птица, сидящая напротив вашего окна – к прибыли и приятных известий.
Перед выходом из дома следует обязательно посмотреть на себя в зеркало, тогда ваш день пройдет отлично и благополучно.
Если при трапезе держаться за уголок стола, это поможет купить квартиру побольше или найти счастье.
Привлечь благополучие можно с помощью буханки хлеба и солонки: просто обойдите все комнаты, держа их в руках.
Увидеть паука – к деньгам.
Увидели случайно, солнечный луч на полу – ждите чуда.
Находясь на улице, заметили свет в своем окне – вас ждет успех.
Муравьи в доме – к обогащению.
Случайно пролить воду, молоко или чай – к благополучию.
Случайно разбитая посуда – к везению и удаче.
Забежала с улицы в дом кошка – принесет с собой удачу.
Влетел в квартиру птица – будет счастье.
Для благополучия нужно вставать каждое утро с правой ноги.
Хранить дома серебро – быть богатым и счастливым.
Если чихнуть за столом – будет улыбаться удача в течение всей недели.
Надеваете кофту с правой руки – будете счастливы.
Взяв нож, следует улыбнуться – это подарит благополучие.
Поездка будет счастливой, если вы накануне приберетеся в доме.
Посидеть перед отъездом на чемодане – к счастливой дороги.
При переезде на новое место обязательно возьмите с собой веник или щетку – так вы увезете вместе с собой домового и счастья.
Приметы, сулящие несчастье
Данные приметы указывают на возможные бед, которые вы привлечете по неосторожности. Чтобы их избежать, будьте бдительны и не совершайте подобных действий. Это поможет вам отпугнуть несчастья, проблемы и беду.
Найденные на улице вещи не следует нести домой – это привлечет несчастья и разлад в семье.
Убить паука – к жалости.
Если умываясь утром вы прольете воду с рук мимо раковину – ждите беды.
Нельзя зашивать одежду перед выходом из дома – привлечете трудности в дороге.
Если вы потеряли варежку – ждите проблем.
В доме нельзя хранить старые и ржавые вещи – будут проблемы с деньгами и здоровьем.
Если вы не допили чай и он остыл – на вас обрушатся напасти.
Свистеть дома – к убытку.
Нельзя поджаривать хлеб на газу, на кончике ножа – к неудаче.
Облизывать нож – быть злым и мрачным.
Нельзя поднимать иглу, которая направлена острием к вам – случится беда.
Оставленный на столе нож принесет несчастье.
Убить комахн – к горю.
Треснутая посуда в доме – горе и разлад в семье.
Петь утром – умываться слезами ночью.
Наступить на ягоду – к ссоре.
Взбивать подушки в воскресенье – к печали и несчастья.
Если в доме завелся сверчок – наступит несчастье.
Удариться левой ногой – увы.
Пбирати, когда член семьи в дороге – выметать его из дому.
Выносить мусор, отправляясь по делам – ждите плохого дня.
Смотреть в окно до восхода солнца – отпугнуть удачу.
Оставленный кусок хлеба – оставленное вами счастье.
Скрипят двери – ждите беды.
Недоеденная пища – увы.
Если зимой расцвела цветок, который должен цвести летом – это принесет большие проблемы.
Нельзя оставлять обувь схрещеним – таким образом вы пригласите к себе в дом беду.
Следите за тем, чтобы каша при варке не выходила за караи кастрюли, иначе вас ждут несчастья.
Переварене мясо – к обидам и раздорам.
Нельзя начинать есть рыбу с головы – это принесет несчастье.
Два ножа на столе, которые случайно образуют крест – к убытку.