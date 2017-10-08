Как прогнать несчастья и привлечь благосостояние в дом

despravda | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-04 13:14

Как прогнать несчастья и привлечь благосостояние в дом
Полезные приметы.

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Большинству событий, случающихся в жизни, предшествуют определенные знаки Вселенной, передает Rus.Media. Наши предки отслеживали каждое подобное явление. И в наше время благодаря народным приметам можно избежать неприятностей и поймать удачу.

Примета – это совсем не пережиток прошлого, а обоснованный вывод, сделанный в результате долгих наблюдений. Люди привыкли не доверять предвестием, считая их предрассудками. Однако вся наша жизнь основана на опыте, и ничто другое не сигнализирует об опасности так, как приметы. Источник знаний, которое досталось нам от предков, поможет привлечь благополучие и укажет на приближающийся счастья.

Приметы: суть и смысл

Основания появления примет имеют под собой твердую почву. Их нельзя ставить на одну ступень с предрассудками. К сожалению, большинство людей даже не пытаются найти настоящие причины появления передвістей, но каждой из них предшествуют не раз повторяющиеся явление.

Возьмем, например, поверье о том, что нельзя оставлять открытой воду из крана – это символизирует отток денег. Подобная примета достаточно новая, но в ней заложен обоснованный смысл, который возник с появлением в нашей жизни счетчиков.

И старые, и новые признаки служат указателем на важные вещи, которые мы можем пропустить через неосторожность. Приметы помогают избегать допущенных ранее ошибок, что положительно отражается на нашем благополучии. Однако стоит опасаться бездумной веры в негативные приметы: такие убеждения могут запрограммировать вас на неудачу. Куда лучше полагаться и верить в добрые предзнаменования, которые не несут ничего, кроме позитива и радости.

Домашние приметы, которые привлекают благополучие

Отпугнуть несчастья и привлечь в свою жизнь удачу можно с помощью домашних примет. Если вы относитесь со всей серьезностью к своему благосостоянию, то приняты во внимание поверье помогут вам найти персональное счастье.

Птица, сидящая напротив вашего окна – к прибыли и приятных известий.

Перед выходом из дома следует обязательно посмотреть на себя в зеркало, тогда ваш день пройдет отлично и благополучно.

Если при трапезе держаться за уголок стола, это поможет купить квартиру побольше или найти счастье.

Привлечь благополучие можно с помощью буханки хлеба и солонки: просто обойдите все комнаты, держа их в руках.

Увидеть паука – к деньгам.

Увидели случайно, солнечный луч на полу – ждите чуда.

Находясь на улице, заметили свет в своем окне – вас ждет успех.

Муравьи в доме – к обогащению.

Случайно пролить воду, молоко или чай – к благополучию.

Случайно разбитая посуда – к везению и удаче.

Забежала с улицы в дом кошка – принесет с собой удачу.

Влетел в квартиру птица – будет счастье.

Для благополучия нужно вставать каждое утро с правой ноги.

Хранить дома серебро – быть богатым и счастливым.

Если чихнуть за столом – будет улыбаться удача в течение всей недели.

Надеваете кофту с правой руки – будете счастливы.

Взяв нож, следует улыбнуться – это подарит благополучие.

Поездка будет счастливой, если вы накануне приберетеся в доме.

Посидеть перед отъездом на чемодане – к счастливой дороги.

При переезде на новое место обязательно возьмите с собой веник или щетку – так вы увезете вместе с собой домового и счастья.

Приметы, сулящие несчастье

Данные приметы указывают на возможные бед, которые вы привлечете по неосторожности. Чтобы их избежать, будьте бдительны и не совершайте подобных действий. Это поможет вам отпугнуть несчастья, проблемы и беду.

Найденные на улице вещи не следует нести домой – это привлечет несчастья и разлад в семье.

Убить паука – к жалости.

Если умываясь утром вы прольете воду с рук мимо раковину – ждите беды.

Нельзя зашивать одежду перед выходом из дома – привлечете трудности в дороге.

Если вы потеряли варежку – ждите проблем.

В доме нельзя хранить старые и ржавые вещи – будут проблемы с деньгами и здоровьем.

Если вы не допили чай и он остыл – на вас обрушатся напасти.

Свистеть дома – к убытку.

Нельзя поджаривать хлеб на газу, на кончике ножа – к неудаче.

Облизывать нож – быть злым и мрачным.

Нельзя поднимать иглу, которая направлена острием к вам – случится беда.

Оставленный на столе нож принесет несчастье.

Убить комахн – к горю.

Треснутая посуда в доме – горе и разлад в семье.

Петь утром – умываться слезами ночью.

Наступить на ягоду – к ссоре.

Взбивать подушки в воскресенье – к печали и несчастья.

Если в доме завелся сверчок – наступит несчастье.

Удариться левой ногой – увы.

Пбирати, когда член семьи в дороге – выметать его из дому.

Выносить мусор, отправляясь по делам – ждите плохого дня.

Смотреть в окно до восхода солнца – отпугнуть удачу.

Оставленный кусок хлеба – оставленное вами счастье.

Скрипят двери – ждите беды.

Недоеденная пища – увы.

Если зимой расцвела цветок, который должен цвести летом – это принесет большие проблемы.

Нельзя оставлять обувь схрещеним – таким образом вы пригласите к себе в дом беду.

Следите за тем, чтобы каша при варке не выходила за караи кастрюли, иначе вас ждут несчастья.

Переварене мясо – к обидам и раздорам.

Нельзя начинать есть рыбу с головы – это принесет несчастье.

Два ножа на столе, которые случайно образуют крест – к убытку.

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