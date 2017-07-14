Как продлить жизнь туши для ресниц

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

На самом деле, продлить срок годности туши не так уж и трудно, сообщает сайт Наша мама.

Существует несколько легких способов добиться того, чтобы тушь отлично работала, а твой взгляд был чрезвычайным.

1. Набирая тушь, не стоит водить кисточкой туда-сюда, загоняя в тюбик воздух. Если хочешь, чтобы средство легко ложился, просто согрей флакончик руками в течение 10 секунд.

2. Если ты обнаружила, что тушь ложится комочками, возьми чистую салфетку и протри кисточкой – так ты снимешь все высохшие частицы.

3. На кончике тюбика всегда остается немного свежей туши. Если уж очень любишь эту тушь и не успеваешь купить новую, чтобы достать со дна эти остатки, можно отрезать немного пластика в конце, забрать эту тушь, а потом приклеить обратно скотчем, если хочешь пользоваться ею и дальше.

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4. При всех советах, помни, что тушью нельзя пользоваться несколько лет. Специалисты рекомендуют менять тушь каждые три-четыре месяца, но никак не реже, чем раз в пол-года. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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