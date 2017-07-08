Как продлить свою молодость

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько маленьких секретов вечной молодости сообщает сайт Наша мама.

Сон
Тем, кто любит спать на животе, придется отказаться от этой вредной для внешности привычки. Если ты спишь, спрятав лицо в подушку, ты невольно сокращаешь кровоснабжения в этой области. Если проделывать это регулярно, можно заработать морщинки и складки раньше времени.

Глаза
Отеки под глазами можно убрать с помощью двух металлических чайных ложек. Положи их в холодильник минут на 10, а затем приложи к отекам и дорахуй до 60.

Губы
Чтобы эта часть твоего лица всегда выглядела молодо и привлекательно, ее надо обильно увлажнять. Используй гигиеническую помаду. Выбирай ту, что содержит масла или воск, но никаких искусственных ароматов. От этого губы только сохнут и быстрее стареют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
5 ошибок в викристанні парфюма

Взгляд
При нанесении макияжа надо помнить о том, что ты красишься дома, при тусклом искусственном свете, а вот смотреть на тебя будут на улице – при дневном. Так что сядь перед окном в хорошо освещенной комнате и используйте зеркало побольше. Иначе рискуешь сделать макияж очень ярким.

Волосы
Для блеска волос после мытья – на секунду окуни голову под струю холодной воды. От такого “сюрприза” чешуйки твоих волос закроются, поверхность волоса станет гладкой и на свету заблестит. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
  • Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr