Как продлить жизнь аккумулятора ноутбука – Советы специалистов
2017-09-23 17:54
Как продлить жизнь аккумулятора ноутбука – Советы специалистов
Аккумуляторы ноутбуков – хитрая вещь, эксплуатировать которую нужно с большой осторожностью
Аккумуляторы ноутбуков – хитрая вещь, эксплуатировать которую нужно с большой осторожностью, передает Rus.Media.
Ведь очень часто приходится отправлять на свалку еще вполне пригодный гаджет просто потому, что его батарейка безнадежно выдохлась.
10 золотых правил эксплуатации техники, которые позволят продлить жизнь аккумулятора.
1. Не пренебрегайте обновлениями
Зачастую обновленная ??версия операционной системы содержит усовершенствованные энергосберегающие элементы.
2. Используйте режим гибернации
В Windows есть два режима: сон и гибернация. Большинство людей активно пользуются первым и пренебрегают вторым. Но гибернация – полезная штука. Она позволяет сохранить все настройки и открытые документы на жестком диске, при этом полностью прекратив электропитания.
Впрочем, пользоваться этой функцией стоит, только если вы оставляете ноутбук на очень долгий срок.
Недостаток: гибернация сильно нагружает жесткий диск, уменьшая его ресурс.
3. Остерегайтесь полной разрядки аккумулятора
Для каждой модели предусмотрено определенное ограниченное число циклов зарядки. Поэтому чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше он прослужит.
4. Не давайте ноутбуку перегреваться
Литиево-ионные аккумуляторы не любят жары. Максимальная температура при работе ноутбука не должна превышать +35 градусов. Хранить их можно при температуре от -20 до +45. Чтобы аккумулятор не перегревался, не закрывайте вентиляционные отверстия и регулярно очищайте ноутбук от пыли внутреннего.
5. Отключите ненужные опции или устройства
Мышка, внешний диск, Bluetooth, Wi-Fi и другие устройства следует отключать, если они не используются.
6. Снизьте яркость экрана и звук
Чем меньше яркость экрана – тем меньше он тратит энергии и тем полезнее для глаз. Кроме того, отключите подсветку клавиш и сделайте звук тише.
7. Переналаштуйте видеокарту
Мощная видеокарта нужна только в том случае, если вы пользуетесь специальными программами или видеоиграми. Если это не про вас – зайдите в настройки и перейдите на упрощенный вариант.
8. Настройте питания
Панель управления> Оборудование и звук> Электропитание – это меню позволит выбрать сбалансированный или высокопроизводительный режим.
9. Откажитесь от скринсейвера
Если вы не используете ноутбук, отключите скринсейвер и переведите его в режим гибернации.
10. Используйте “легкие” программы
“Тяжелые” программы загружают память компьютера и тратят лишнюю электроэнергию. Старайтесь запускать только те программы, которые вам нужны именно сейчас. Кроме того, если вы используете Windows 10, установите браузер Edge – он продлит срок службы батареи на 36-55% в сравнении с Chrome, Firefox или Opera.