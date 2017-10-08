Как приучить ребенка помогать: эксперты поделились лайфхаками
2017-10-08 16:19
Как приучить ребенка помогать: эксперты поделились лайфхаками
Опрятности достичь можно.
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Научить ребенка аккуратности и чистоплотности можно только на собственном примере, передает Rus.Media.
Об этом рассказали психологи.
По их словам, как бы банально не звучало, но научить ребенка аккуратности и чистоплотности можно только на собственном примере. Так что, если хотите получить в лице дочери или сына прекрасного помощника по хозяйству, вы должны показать ребенку, что домашние дела – это не тяжелая и неприятная повинность, а необходимость для содержания вашего дома в чистоте и уюте.
Важным моментом является то, что для плодотворной и качественной работы по дому ребенка нужно заинтересовать. Предложите ему выполнить ту работу, которую он никогда ранее не выполнял (нарезать салат, красиво расставить на полки мамину коллекцию фарфоровых фигурок и прочее). Так ребенок поймет, что родители ему доверяют, и будет стремиться приумножить это доверие.
Важным будет отметить и то, что правильная мотивация человек (а особенно ребенок) увеличивает работоспособность в несколько раз. Платить ребенку деньги за выполнение домашних обязанностей – плохой вариант. Гораздо интереснее вместе с семьей выполнить домашние дела и отправиться в гости или поехать на каток или в кино.
При приучении ребенка к систематическим выполнением своих обязанностей по дому важно не забывать о правиле “Кнута и пряника”: если ребенок игнорирует просьбы родителей о помощи по хозяйству, то наказание должно быть немедленно. Физически наказывать ребенка категорически не рекомендуется, поэтому схема “Не вымыл пол – не пошел гулять” или “Не сложил вещи в шкаф – ни одного компьютера” вполне допустима и достаточно эффективная.
В воспитании детей главное придерживаться правила золотой середины, и тогда родители с удовольствием будут отмечать, что воспитали аккуратную, исполнительную, отзывчивую, добрую ребенка.