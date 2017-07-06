Как привлечь успешного мужчину

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Что стоит для этого сделать, сообщает сайт Наша мама.

1. Стать уверенной в себе.
Для этого нужно наработать качества профессиональной жены: умение вкусно готовить, создавать пространство любви в своем доме, уметь выслушивать и поддерживать своего мужчину, вдохновлять и наполнять, верить в него и молиться о нем. А также быть страстной любовницей и верной подругой.
 
2. Всегда хорошо выглядеть.
Умение одеться на миллион долларов – это искусство мудрой женщины. Внешний вид – это наша визитная карточка. Чтобы мастерски создать свой стиль, без консультации имиджмейкера не обойтись.
 
3. Заниматься любимым делом и иметь активную жизненную позицию.
Быть финансово свободным благодаря любимому делу – это признак яркой, зрелой и успешной личности. Но ведь подобное притягивается к подобному.
 
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4. Быть образованным и коммуникабельным.
Всегда инвестируйте в свое образование, это возвращается сторицей.

5. Знать, что мир изобилия.
Закон изобилия мира распространяется также и на мужчин. Это означает, что вас обязательно найдет сильный и успешный мужчина, если, конечно, вы – в истинно женских энергиях. Главное – знать, что это неизбежно, и помнить, что все приходит в свое время и по воле Небес. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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