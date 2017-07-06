Как привлечь успешного мужчину
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Что стоит для этого сделать, сообщает сайт Наша мама.
4. Быть образованным и коммуникабельным.
Всегда инвестируйте в свое образование, это возвращается сторицей.
5. Знать, что мир изобилия.
Закон изобилия мира распространяется также и на мужчин. Это означает, что вас обязательно найдет сильный и успешный мужчина, если, конечно, вы – в истинно женских энергиях. Главное – знать, что это неизбежно, и помнить, что все приходит в свое время и по воле Небес. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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