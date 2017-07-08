Как привлечь ребенка к совместному приготовлению пищи
Стоит научить ребенка помогать маме! Сообщает сайт Наша мама.
Существуют задачи, выполнять которые можно доверить малышу (под вашим руководством), и это ему будет интересно:
добавлять кусочки овощей и фруктов в соковыжималку (при условии, что конструкция прибора не позволяет контактировать с острыми, режущими деталями);
месить тесто;
нарезать тупым ножом творожное тесто для сырников или вареников и формировать их;
выкладывать начинку на пирог или пиццу;
выдавливать формочками из теста фигурки песочного печенья и выкладывать их на холодный противень;
очищать от скорлупы и шкурок яйца и вареные овощи, нарезать их тупым ножом;
убирать за собой.
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Однако помните, что на кухне есть потенциально опасные для малыша предметы, с которыми он не должен контактировать:
Плита и горячие кастрюли. Используйте только дальние конфорки плиты, а кастрюли ручками должны быть повернуты к стене, чтобы избежать риска ожогов.
Острые, режущие предметы. Не позволяйте ребенку брать острые ножи, терки. Не давайте самостоятельно пользоваться электроприборами с вертящимся ножами, винтами (блендер, миксер и др.), А после использования сразу же выключайте их из розетки, чтобы малыш не мог нажать кнопку и травмироваться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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