Как привлечь ребенка к совместному приготовлению пищи

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Стоит научить ребенка помогать маме! Сообщает сайт Наша мама.

Для мамы помощь ребенка – это сначала не облегчение труда, а усложнение задачи, поскольку научить другого всегда сложнее, чем сделать самостоятельно. Но именно в том, чтобы научить детей тому, что знаешь сам, и заключается роль родителей.

Существуют задачи, выполнять которые можно доверить малышу (под вашим руководством), и это ему будет интересно:
добавлять кусочки овощей и фруктов в соковыжималку (при условии, что конструкция прибора не позволяет контактировать с острыми, режущими деталями);
месить тесто;
нарезать тупым ножом творожное тесто для сырников или вареников и формировать их;
выкладывать начинку на пирог или пиццу;
выдавливать формочками из теста фигурки песочного печенья и выкладывать их на холодный противень;
очищать от скорлупы и шкурок яйца и вареные овощи, нарезать их тупым ножом;
убирать за собой.

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Однако помните, что на кухне есть потенциально опасные для малыша предметы, с которыми он не должен контактировать:
Плита и горячие кастрюли. Используйте только дальние конфорки плиты, а кастрюли ручками должны быть повернуты к стене, чтобы избежать риска ожогов.
Острые, режущие предметы. Не позволяйте ребенку брать острые ножи, терки. Не давайте самостоятельно пользоваться электроприборами с вертящимся ножами, винтами (блендер, миксер и др.), А после использования сразу же выключайте их из розетки, чтобы малыш не мог нажать кнопку и травмироваться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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