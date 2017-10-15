Как привести в порядок щитовидку!
2017-10-15 12:47
Как привести в порядок щитовидку!
Достаточно смешать по одному стакану гречневой крупы, грецких орехов и меда
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Пора привести в порядок щитовидку!, передает Rus.Media.
Смешайте по одному стакану молотой гречневой крупы, пропущенных через мясорубку грецких орехов и меда в эмалированной (абсолютно чистой) посуде и переложите в стеклянную банку.
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Гречку нужно очень тщательно перемолоть в кофемолке до однородного состояния. Нельзя заменять ее гречневой мукой, потому что в ней нет тех полезных компонентов, что содержатся в оболочке гречки. Орехи прокрутить на мясорубке. Все залить медом и тщательно перемешать.
Хранить в холодильнике.
Способы применения
Готовую смесь следует принимать три раза в день до еды по 1 столовой ложке в течение одного месяца.
При желании можно добавить в эту смесь молотую курагу или изюм, для тех, кто имеет проблемы с сердцем.
Один раз в неделю за целый день съешьте этот состав, не принимая больше никакой пищи, кроме воды.
Сделайте так шесть раз, то есть шесть недель. Затем через месяц повторите лечение противопоказаний у это рецепта нет, кроме аллергии на мед.
После курса приема этого эликсира, вы сами почувствуете, какими здоровыми и сильными вы стали. Уже после первого курса зоб уменьшится, а после второго болезнь оставит вас. Проверьтесь на УЗИ: щитовидка будет в норме.
Будьте всегда в здоровом теле!