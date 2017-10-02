Как приватизировать земельный участок в Украине? Сколько это стоит и как оформить собственность?
2017-10-01 20:23
Как приватизировать земельный участок в Украине? Сколько это стоит и как оформить собственность?
Пошаговая инструкция по приватизации земли в Украине: необходимые документы и порядок действий.
Как приватизировать землю в Украине, какие требования выдвигаются к владельцам и сколько может стоить эта процедура?
Бесплатная приватизация земли в Украине: порядок и нюансы
Законодательство Украины дает гражданам страны право на получение земли в личное пользование бесплатно. Земельный кодекс ст. 121 содержит указания о том, на каких основаниях и в каких размерах гражданин может узаконить частное владение земельным участком без оплаты пошлины. Нормы такие:
- Для строительства и хозяйственного обеспечения частного дома – до 25 соток в сельской местности, до 15 соток в поселках и до 10 соток в черте города.
- Для строительства дачи – к 10 соток.
- С целью садоводства – 12 соток.
- Для здания гаража – до 1 сотки.
- Для обустройства личного хозяйства – до 2 га.
- Для организации фермерского хозяйства – размер участка, что соответствует размеру пая, определенного для участников сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории той же административной единицы (города, села, поселка), и фермерское хозяйство, или среднего размера пая по данному району.
Все совершеннолетние граждане Украины имеют право однократной бесплатной приватизации для каждого из целевых вариантов использования земли, передает Rus.Media.
Как оформить землю в собственность?
Порядок приватизации земельного участка изначально зависит от того, гражданин пользуется данным участком или нет. Вариантов использования участка при отсутствии правоустанавливающих документов на землю может быть несколько:
- гражданин владеет частным домом, расположенным на земле, выделенной ему под застройку до 1991 г.;
- заявитель является участником дачного кооператива, который выделил данный земельный участок;
- гражданин фактически пользуется участком в хозяйственных целях, но юридически прав собственности на него не имеет. В этом случае минимальный срок фактического пользования, при котором заявитель может перевести землю в частную собственность, составляет 15 лет.
Порядок оформления земельного участка начинается с подачи заявления на приватизацию земли в сельский или поселковый совет или местную госадминистрацию, в зависимости от территориального расположения участка. Как оформить земельный участок находится за пределами населенного пункта? Для этого необходимо обратиться в одну из организаций:
- Главное областное управление Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра – для получения участка для садоводства и ведения личного крестьянского хозяйства;
- районная госадминистрация – во всех других случаях.
Кроме заявления, претендующего на приватизацию земельный участок заявитель должен предоставить еще несколько документов, в зависимости от условий пользования землей.
Второй этап оформления – принятие решения в госорганах о передаче участка в собственность. Обычно занимает около 1 месяца. Третий этап – изготовление техдокументации на землю и выдача акта о приватизации.
Какие документы нужны для оформления приватизации?
На первом этапе оформления приватизации к заявлению, поданному в органы местного самоуправления, необходимо добавить:
- копию паспорта и ИНН заявителя;
- копию правоустанавливающего документа на расположенную на участке недвижимость, если приватизируется земля под частным домом;
- документы, подтверждающие участие в дачном кооперативе и выдачи участка с определенным номером;
- документ о пользовании участком, выданный территориальным органом самоуправления;
- акт о согласовании границ участка земли.
Список необходимых документов на оформления земли может быть дополнен, например, перед тем, как оформить право собственности на земельный участок, который планируется использовать для организации фермерского хозяйства, нужно предъявить подтверждение опыта работы в сельскохозяйственной сфере диплом аграрного учебного заведения.
Перед тем, как приватизировать земельный участок, не имея на него правоустанавливающих документов, нужно доказать факт пользования землей в течение 15 лет (приобретательская давность). Доказательством могут быть показания соседей, но чаще в таких случаях организуется судебное разбирательство.
В ходе приватизации заявителю потребуется оплатить услуги организаций, что занимаются проведением землеустроительных работ в данном районе. Сколько стоит приватизация земли в Украине, зависит от конкретной ситуации, расположения и размеров участка. Размеры расходов на оформление составляют от 3 до 10 тыс. грн.
На этапе разработки и утверждения проекта землеустройства организации могут запрашивать дополнительные документы от заявителя. После оформления проекта необходимо подать заявление в Регистрационную службу или через государственного кадастрового регистратора. Через 14 дней выдается Свидетельство о праве собственности на земельный участок.