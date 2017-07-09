Как приучить ребенка к горшку
Чтобы приучить ребенка к горшку, стоит следовать нашим советам, сообщает сайт Наша мама.
Научите ребенка вытираться после опорожнения кишечника или мочевого пузыря, используя при этом мягкий туалетную бумагу или гигиенические салфетки. Конечно, сначала все будет получаться не очень хорошо. Деликатно направляйте действия малыша, но позвольте ему все делать самостоятельно. Не настаивайте, если у ребенка по какой-либо причине нет желание выполнить все самому – просто еще не пришло время. Обязательно проговорите состояние малыша после гигиенической процедуры: “Вот теперь все чисто, сухо, хорошо”. Приучите ребенка мыть руки после туалета.
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Даже научившись самостоятельно ходить в туалет, ребенок время от времени может написать в штанишки. Не ругайте его за это, не упрекайте и не стыдите! В стремлении малыша к самостоятельности важно деликатно и мягко направлять его действия и с пониманием относиться к неудачам. Можно отработать навыки самостоятельного посещения туалета и изучить гигиенические правила, привлекая к этому любимую игрушку малыша. Желательно, чтобы на ней были те же элементы одежды, что и на ребенке: трусики, штанишки. Попросите ребенка повторять вслед за игрушкой последовательность действий: снять штанишки и трусики. Посадите игрушку рядом с крохой на импровизированный “горшок”. Побуждайте малыша повторять действия игрушки: “Смотри, чтобы сходить в туалет, Зайка снимает штанишки. И ты тоже снимай”. Таким же образом научите ребенка вытираться, надевать трусики, мыть руки после туалета. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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