Как приучить ребенка к гигиене

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Для этого вам понадобится немножко терпения и наши советы, сообщает сайт Наша мама.

Прививая ребенку правила гигиены, необходимо соблюдать постоянство в условиях. Сначала просто повторяйте ритуал умывания, чистки зубов и т.д. каждый день, без исключения. А затем предоставьте ребенку больше самостоятельности. Тогда это не будет подчинением взрослому, а войдет в привычку и станет нормой.

Нужно объяснять малышу, почему тот или иной навык значим для здоровья, почему важно выполнять правила. Обучение должно быть последовательным и постепенным согласно возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Формирование того или иного навыка надо продолжать до тех пор, пока он не станет потребностью малыша, привычкой его поведения.

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Гигиенические навыки и умения могут быть сформированы у ребенка только в том случае, если все окружающие взрослые будут предъявлять к нему единые требования. Поведение взрослого должно служить для малыша примером во всех его действиях и поступках. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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