Как приучить ребенка чистить зубы

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Важные рекомендации для здоровых зубов, сообщает сайт Наша мама.

Купите пальчиковую зубную щетку
Такое приспособление напоминает пластиковый колпачок, который мама легко наденет на палец. С помощью пальчиковой зубной щетки можно сделать ребенку массаж десен, а также приучить малыша к регулярной чистке зубов. Что касается очистки молочных резцов, то для этих целей можно использовать ватные палочки или обернутый вокруг пальца кусочек марли.

Используйте правильные приборы и средства
Эксперты советуют использовать для чистки детских зубов продукты, разработанные для малышей. Первое время вы можете чистить ребенку зубы с помощью мануальной зубной щетки. А с трех лет стоматологи советуют купить электрическую зубную щетку с возвратно-вращательной технологией. Такое устройство хорошо очищает зубной налет и заботится о деснах. Что касается зубной пасты, то первое время вы можете чистить зубы крохи без нее, а в дальнейшем лучше выбирать средства, которые не содержат фтора.

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Обращайте внимание на размер зубной щетки
Прежде, чем покупать зубную щетку для ребенка, убедитесь в том, что ее размер соответствует возрасту вашего чада. Если головка щетки окажется слишком большим, малыш не сможет достать задние зубы, а значит риск образования кариеса в этой части ротовой полости возрастает. Что касается электрического устройства для чистки зубов, то в данном случае стоит обратить внимание на круглую насадку. Именно такая форма считается наиболее анатомичной.

Учите ребенка чистить зубы не менее двух минут
Чтобы приучить ребенка к двухминутного чистки зубов, купите специальный таймер или маленький песочные часы. Таким образом, обычный поход в ванну перед сном превратиться для ребенка в увлекательную игру. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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