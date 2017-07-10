Как приучить малыша чистить зубки
Легкы и простые советы для вас! Сообщает сайт Наша мама.
Помните, что вплоть до 6-7 лет процесс чистки зубов должен проходить под вашим контролем. Конечно, можно и нужно позволять ребенку проявлять инициативу, и показывать ему, как и что делать правильно, однако, в силу своего возраста, дети еще не могут тщательно ухаживать за зубами свои сами.
Постарайтесь сделать так, чтобы процесс чистки зубов был веселым и увлекательным. Например, детям гораздо интереснее чистить зубы, наблюдая за таймером (сейчас можно купить специальный песочные часы для чистки зубов). Таким образом вы еще и приучите малыша чистить зубки столько времени, сколько рекомендуют стоматологи.
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Воспользуйтесь помощью интернета. Сегодня в сети можно найти огромное количество видео, которые в виде сказки или веселой истории, убедят ваших малышей в том, что чистить зубы – это не прихоть мамы, а необходимость для здоровья самого ребенка.
Не пугайте стоматологом. Часто родители, если ребенок не соглашается регулярно чистить зубки, пугают своих чад походом к страшному доктору, у которого есть ужасная машинка. А потом почему-то удивляются, что, когда поход к врачу необходим, у малыша начинается истерика. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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