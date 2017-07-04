Как приучить 3-летнего ребенка к туалету
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Несколько простых советов, чтобы упростить задачу, сообщает сайт Наша мама.
Покажите, как использовать туалетную бумагу. Девочек обязательно научите все делать правильно, ведь малышам важно с детства следить о гигиене и женском здоровье. Чтобы облегчить задачу, для начала можно использовать детские гипоаллергенные влажные салфетки. Покажите, как работает система слива. А руки помыть малыш уже сможет сам.
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Источник: 4mama.ua
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