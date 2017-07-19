Как природа влияет на состояние психического здоровья
Благодаря широкому диапазону терапевтических инструментов и методов, которые есть в нашем распоряжении, мы часто не замечаем ключевой ресурс, который имеет множество умственных, эмоциональных и познавательных преимуществ. Кроме того, он, как правило, является доступным для большинства людей и совершенно бесплатный. Это – природа.
Люди все меньше времени проводят на природе, теряя таким образом необходимый буфер здоровье. А зря. Появляется все больше доказательств того, что контакт с природой имеет значительное положительное влияние на психическое здоровье.
Это связано со сниженным уровнем стресса, что имеет огромные последствия и для физического здоровья, уменьшением уровня депрессии и тревожности, повышением устойчивости, а также улучшением самооценки и желание взаимодействовать с социумом.
Такие положительные эффекты были замечены не только при непосредственном контакте с природой – как то в лесу или парке, но и в результате просмотра фотографий с природными сценами или же когда человек просто смотрит в окно. Одно недавнее исследование изучало влияние различных типов изображений на восстановление после стресса. Участники просматривали слайды сюжетов из природы или искусственной среды в течение 10 минут, после чего они выполняли задания, направленные на индукцию психического стресса.
Исследователи обнаружили, что участники, которые рассматривали фотографии природы, имели более высокую активность парасимпатической нервной системы, которая также отвечает за баланс симпатической системы. Более поздние исследования показывают, что чем более впечатляющее изображение (массивные горы, водопады и т. п) – тем лучше.
Скорее всего, эти преимущества связаны с визуальной структурой природы, которая расслабляет сознание человека. Механизмы, лежащие в основе этого явления до сих пор не до конца понятны, однако существует предположение, что природа содержит много повторяющихся структур, которые легко усваиваются умом. Улучшение настроения задействовано чувством восхищения, которое может оттянуть нас от ежедневных мелких тревог и тем самым поднять настроение. Ведь чаще всего мы расстраиваемся из-за пустяков.
Звуки природы имеют аналогичные преимущества согласно исследованию, которое показывает, что прослушивание записанных звуков природы имели схожие результаты на преодоление стресса до тех, что включали візуалізіцію.
Что касается времени, проведенного на открытом воздухе, то исследователи медицинской школы Nippon в Японии сравнили эффекты прогулок в лесу и по городу. Результаты их исследований показывают, что прогулки в лесу или парке не только приводят к снижению стрессовых гормонов, но и фактически усиливают иммунную систему, выработку естественных киллеров и экспрессию противораковых белков.
Кроме того, согласно результатам нового исследования, люди, которые живут вблизи деревьев и зеленых насаждений, реже страдают от ожирения, низкой активности и депрессий.
Доказательств того, что люди и общества могут процветать лишь тогда, когда они имеют доступ к природе, становится все больше. Некоторые исследователи связывают это с врожденными потребностями людей быть в контакте с природой. Наше отделение от природы относительно недавнее – около 250 лет, и люди еще не успели адаптироваться к нему.
Конечно, мир развивается с необычайной скоростью и каждый день появляются все новые и новые технологии, что заставляет все больше людей жить в городских условиях. Но жизнь в городе может быть достаточно утомительным. Найти время для здорового питания или занятий спортом становится все труднее. Если ваша повседневная жизнь включает сидение за компьютером в течение нескольких часов, или же вы проводите большую часть дня в помещении, это может негативно повлиять на ваше здоровье. Поэтому очень важно найти время для контакта с природой, даже если он будет коротким. Хороший пример для подражания подает Лив Бори – одна из самых известных профессиональных игроков в карты. Для Лив – регулярные прогулки на улице давно стали приоритетными. Даже во время участия в напряженных мировых турнирах, она пытается выбраться из города, чтобы позволить уму и телу отдохнуть.
Следовательно, если природа такая полезная для психического здоровья, что мы должны делать с этим фактом? Кроме попыток проводить как можно больше времени на свежем воздухе, необходимо также проследить, чтобы органы местного самоуправления интегрировали парки, пешеходные дорожки и прочее в структуру городов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым