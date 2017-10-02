Как применять касторовое масло для роста густых, сочных, завидных волос!
2017-10-01 22:14
Как применять касторовое масло для роста густых, сочных, завидных волос!
Касторовое масло является одним из самых универсальных ингредиентов, и каждый должен хранить ее в бутылке.
Давно известное средство!
Если вы никогда не использовали ее для чистки, косметических или медицинских целей, вы действительно упускаете много. В этой статье основное внимание уделяется ее способности влиять на рост волос, , передает Rus.Media.
Что такое касторовое масло?
Касторовое масло получают из клещевины. Это растительное масло, как соевое и кукурузное масло, что объясняет его универсальность. Семян касторового растения подвергают холодному прессованию для извлечения масла.
Касторовое масло широко используется в производстве, массажных маслах, средствах для здоровья и красоты, а также различных лекарственных средствах. При пероральном применении в соответствующей дозе он может облегчить запоры или уничтожить паразитов в кишечнике.
Использование касторового масла для волос
Регулярное использование касторового масла может заметно улучшить как здоровье, так и внешний вид ваших волос. Касторовое масло — самое дешевое и лучшее решение для длинных блестящих и густых волос. Вот несколько советов о том, как использовать ее для этой цели:
Регрессирует волос: касторовое масло содержит омега-9 жиры, что питает волосяные фолликулы и волосы. Оно обладает способностью проникать в поры и фолликулы, ответственные за производство волос.
Посеченные кончики. Чтобы исцелить секущиеся концы, втирайте касторовое масло на концы волос и оставьте его на несколько часов.
Длинные ресницы: перед сном следует использовать касторовое масло, нанося его на ресницы.
Перхоть: смешать касторовое масло с оливковым маслом и лимонным соком и нанести полученную смесь на кожу головы. Пусть она работает в течение часа, прежде чем вы смоете.
Касторовое масло предотвращает выпадение волос, стимулирует рост волос, улучшает кровообращение кожи головы и обеспечивает противогрибковые и антибактериальные свойства.
При регулярном использовании оно может устранить вред, нанесенный вредными химическими продуктами для волос. Его антиоксидантное содержание поддерживает кератин волос, делая волосы более гладкими и сильными.
Примечание. Всегда используйте органическое, холодное прессованное касторовое масло, которое не содержит гексана.
Как применять касторовое масло для волос?
Сначала подготовьте касторовое масло. Оно достаточно липкое, поэтому вы можете комбинировать его с другим маслом, чтобы облегчить его применение. Смешайте равные количества касторового масла и выбранного масла, такого как кокосовое масло жожоба или аргановое масло.
Поместите маленькую миску с маслом в большую миску с горячей водой, чтобы согреть ее.
Смочите волосы, нанеся немного воды.
Опустите кончики пальцев в теплое масло, а затем втереть его в кожу головы.
Протрите масло между ладонями и пройдитесь по волосам.
Накройте волосы колпаком для душа, а затем оберните горячим полотенцем, чтобы улучшить поглощение питательных веществ через поры.
Пусть оно работает не меньше часа.