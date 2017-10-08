Как приготовить блины в два раза быстрее и в два раза вкуснее (фото)
2017-09-06 16:35
Как приготовить блины в два раза быстрее и в два раза вкуснее (фото)
Одним из самых питательных, а заодно и романтических завтраков по праву считаются блины.
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Вариаций их множество, но всех объединяет одно: сжечь и испортить «романтический завтрак» – проще простого, передает Rus.Media.
А чтобы этого не произошло, рекомендуем узнать маленький кулинарный секрет. Кстати, процесс приготовления он сократит как минимум в два раза.
Приготовить вкусные блины не так уж просто. Но не переживайте: этот лайфхак позволит сделать целую гору ароматных блинов с первого раза. Да еще и сэкономить время и ингредиенты.
Главный секрет – особое тесто, которое легко сделать и так же легко хранить в холодильнике.
Для начала найдите пустую пластиковую бутылку с широким горлом.
А еще вам понадобится воронка. Если в запасах нет такого, сделайте ее подобие из листа бумаги.
Через воронку засыпьте в бутылку стакан муки.
Добавьте ложку разрыхлителя.
И две столовые ложки сахара.
Маленькая щепотка соли тоже будет кстати.
Перемешайте содержимое бутылки и добавьте к нему одно яйцо.
И, конечно же, стакан молока.
Взболтайте от души!
И отправляйте ваше только что приготовленное тесто на горячую сковороду с маслом.
Блины получатся на славу! А, главное, если вы захотите сделать добавку или полакомиться блинами и в следующее утро, просто достаньте остатки теста в бутылке из холодильника. Пара минут – и завтрак готов.