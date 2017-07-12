Как предупредить секущиеся кончики волос

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Всего один трюк сможет исправить ситуацию с секущимися кончиками, сообщает сайт Наша мама.

Когда до кончиков твоих волос не поступает влага и питательные вещества, они начинают сечься, ломаться и выглядят довольно непривлекательно. Чтобы это предотвратить мало использовать бальзам для волос. Добавь до своего ухода натуральные масла. Например, восточные женщины часто используют кокосовое, миндальное, льняное или оливковое масла для придания волосам блеска.

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Процедура проста: перед мытьем головы собери волосы в хвост на затылке и разогрей немного натурального масла в микроволновке (достаточно 5-10 секунд для 1 ст.л. масла). Когда масло будет теплым, разотри его между ладоней и нанеси на кончики волос, распределяя по всей длине хвоста. Через час или два можешь мыть волосы. Делай эту процедуру дважды в неделю и твои волосы никогда не будут сечься. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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