Как предупредить секущиеся кончики волос
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Всего один трюк сможет исправить ситуацию с секущимися кончиками, сообщает сайт Наша мама.
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Процедура проста: перед мытьем головы собери волосы в хвост на затылке и разогрей немного натурального масла в микроволновке (достаточно 5-10 секунд для 1 ст.л. масла). Когда масло будет теплым, разотри его между ладоней и нанеси на кончики волос, распределяя по всей длине хвоста. Через час или два можешь мыть волосы. Делай эту процедуру дважды в неделю и твои волосы никогда не будут сечься. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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