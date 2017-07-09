Как предупредить пищевое отравление у ребенка
Чтобы обезопасить ребенка от пищевого отравления, следует выбирать правильные продукты, сообщает сайт Наша мама.
В жару старайтесь посещать магазин непосредственно перед возвращением домой, чтобы продукты не находились в коляске или в машине слишком долгое время. А, находясь в супермаркете, мясные охлажденные продукты складывайте в корзину перед самым подходом к кассе, чтобы избежать их нагрева до критической температуры.
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У всех товаров проверяйте целостность упаковки. Также не покупайте фрукты с поврежденной кожурой, потому что именно через эти “царапины” вредные бактерии проникают в мякоть. По этой же причине не покупайте арбузы и дыни по половинке. Заключая товары в тележку, старайтесь держать сырое мясо, рыбу, яйца, овощи отдельно от готовых к употреблению продуктов питания.При перевозке еды на дачу используйте специальную дорожную сумку с функцией охлаждения или автомобильный холодильник. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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