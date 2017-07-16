Как правильно выбрать подушку для кормления
При выборе подушки для кормления ребенка стоит обратить внимание на следующие характеристики, сообщает сайт Наша мама.
Плотность
Лучше всего отдавать предпочтение подушкам для кормления со средней плотностью. Это поможет ребенку не провалиться и не скатиться, лежа на ней.
Длина
Наиболее оптимальным эксперты считают длину подушки от 170 до 190 сантиметров. Благодаря этому вы сможете использовать подушку для кормления еще до рождения крохи, как удобный аксессуар для сна.
Наполнитель
В качестве наполнителя для подушек используют синтепон, файбертек, холофайбер, гречку, полистироловые шарики и т.п. Каждый из указанных материалов является гипоаллергенным, однако экономить на подушке для кормления все равно не стоит. Выбирайте тот аксессуар, который отличается высоким качеством и удобством.
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Как пользоваться подушкой для грудного вскармливания?
Для этого достаточно занять удобную позицию, разместить подушку и положить на нее ребенка. В идеале малыш должен оказаться на уровне маминой груди. Если выбранная вами поза правильная, вы почувствуете расслабление, а необходимость поддерживать ребенка исчезнет.
Несмотря на то, что мнения экспертов по поводу использования такой подушки расходятся, она точно облегчит процесс грудного вскармливания и поможет вам привыкнуть к роли молодой мамы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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