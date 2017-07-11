Как правильно стричь ногти новорожденному

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Чтобы не поранить малыша и все сделать правильно в процессе стрижки ногтей новорожденному, читайте материал сайта Наша мама.

Как стричь ногти новорожденному?
Оставлять слишком длинные ногти ребенку нельзя, ведь малыш может себя поцарапать, но как стричь, когда ручки и ножки такие маленькие? Безусловно, сразу после рождения эту процедуру делать нельзя, ногти должны окрепнуть, а пока стоит надевать варежки-царапки, которые будут защищать малыша от царапин.

Маникюрные инструменты
Маникюрные ножницы, которыми пользуетесь вы, не подходят малышу. Во-первых, этот инструмент должен быть индивидуальным, а во-вторых, безопасным. Второму условию как раз отвечают детские ножницы с закругленными кончиками. Также можно купить детские щипчики. Все зависит от того каким маникюрным инструментом вам удобнее пользоваться.

Не рекомендуется использовать пилочку для придания формы детским ногтям. Детских вариантов нет, а взрослый инструмент может повредить и ноготь, и кожу вокруг него.

Когда стричь ногти новорожденному?
Проводить процедуру лучше всего после купания, так как ногти малыша будут гораздо мягче. Также важно, чтобы ребенок был спокойный, а это возможно, когда малыш сыт. Совсем маленьким деткам стричь ногти можно во сне. Подождите, пока он крепко заснет, и проводите процедуру.

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Какую форму ногтя делать?
Педиатры рекомендуют на ногтях рук делать закругленную форму, а на ногах стричь ногти прямо. В последнем варианте это очень важно, потому что закругленная форма может стать причиной врастания ногтей, что в дальнейшем принесет не только дискомфорт, но и боль.Также важно не стричь ногти малыша “под корень”. Оставляйте 1-2 мм. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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