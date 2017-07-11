Как правильно стричь ногти новорожденному
Чтобы не поранить малыша и все сделать правильно в процессе стрижки ногтей новорожденному, читайте материал сайта Наша мама.
Маникюрные инструменты
Маникюрные ножницы, которыми пользуетесь вы, не подходят малышу. Во-первых, этот инструмент должен быть индивидуальным, а во-вторых, безопасным. Второму условию как раз отвечают детские ножницы с закругленными кончиками. Также можно купить детские щипчики. Все зависит от того каким маникюрным инструментом вам удобнее пользоваться.
Не рекомендуется использовать пилочку для придания формы детским ногтям. Детских вариантов нет, а взрослый инструмент может повредить и ноготь, и кожу вокруг него.
Когда стричь ногти новорожденному?
Проводить процедуру лучше всего после купания, так как ногти малыша будут гораздо мягче. Также важно, чтобы ребенок был спокойный, а это возможно, когда малыш сыт. Совсем маленьким деткам стричь ногти можно во сне. Подождите, пока он крепко заснет, и проводите процедуру.
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Какую форму ногтя делать?
Педиатры рекомендуют на ногтях рук делать закругленную форму, а на ногах стричь ногти прямо. В последнем варианте это очень важно, потому что закругленная форма может стать причиной врастания ногтей, что в дальнейшем принесет не только дискомфорт, но и боль.Также важно не стричь ногти малыша “под корень”. Оставляйте 1-2 мм. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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