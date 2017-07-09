Как правильно соблюдать диету?
У каждого человека есть знакомый, который не беспокоится по поводу веса и при этом умудряется всегда оставаться стройным. Оказывается, секрет в качестве продуктов питания.
К таким выводам пришли ученые из Корнельского университета, которые провели соответствующие исследования.
Респондентов разделили на две группы. Первая группа состояла из 112 стройных людей, которые не придерживались жесткой диеты. Участники из другой группы регулярно сидели на диете, часто думали о еде и в целом очень ответственно относились к своему питанию. Затем добровольцев попросили ответить на ряд вопросов о диете, физические упражнения и образ жизни.
Проанализировав ответы, исследователи обнаружили, что стройные люди из первой группы были более склонны использовать стратегии, отличные от традиционных рекомендаций по контролю веса. Так, они предпочитали продукты высокого качества, приготовленные дома, и чаще прислушивались к своему внутреннему голосу. Кроме того, у них не возникало чувства вины за переедания, как у участников из второй группы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-В чем секрет красоты француженок?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой