Как правильно сказать ребенку “нет”
Несколько альтернатив в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.
Альтернатива №2 – признайте чувства ребенка
Самое сложное – уговорить ребенка сделать что-то, когда ему этого совсем не хочется. Разберем наиболее популярную ситуацию – надо возвращаться с прогулки домой, но малыш хочет еще погулять. Главное, не терять терпения и не настаивать на своем решении в приказном тоне. Попробуйте проговорить эмоции ребенка, чтобы он знал, что его слышат и понимают. То есть, когда малыш говорит вам, что он не готов еще уйти с площадки и хочет погулять, проговорите его чувства: “я понимаю, что тебе хочется остаться, но уже поздно, и совсем скоро стемнеет, нам пора идти домой”. Осознание того, что его чувства понятны, часто уменьшают сопротивление.
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Альтернатива №3 – опишите проблему
Вместо того, чтобы отреагировать на просьбу ребенка резким, но коротким “нет”, опишите ему, почему вы не можете сейчас его выполнить. Например, малыш просит телефон, чтобы поиграть на нем. Не нужно отказывать прямо, или читать получасовую лекцию о том, насколько гаджеты вредны для детской психики (это, конечно, правда, но сейчас не об этом). Достаточно просто описать ребенку ситуацию, объяснив, что сейчас вам нужен ваш гаджет, так как вы ждете важный телефонный звонок. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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