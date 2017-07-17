Как правильно подготовиться к зачатию
Несколько важных советов для тебя.
Следи за питанием партнера
А вот будущим папам доктора советуют есть как можно больше фруктов, рыбы, птицы, цельнозерновых продуктов. Также необходимо уменьшить количество употребляемого алкоголя, так как он непосредственно делает сперматозоиды менее живучими.
Фолиевая кислота
Если хочешь зачать ребенка, принимай фолиевую кислоту. Все дело в том, что она нормализует работу репродуктивной системы, а также в будущем забезпечитьвнутрішньоутробний развитие малыша. Пить філіевую кислоту на этапе планирования беременности необходимо обоим партнерам.
Не забудь про фитнес
Чтобы забеременеть, нельзя переносить стрессы. А лучший способ снять стресс – заниматься фитнесом. Выбери любое направление, которое тебе нравится, и – вперед. Интересно: девушки, которые регулярно занимаются фитнесом, легче переносят беременность.
Обрати внимание на время года
Британские ученые уверены, что больше шансов на зачатие ребенка – в период с мая по август. Ученые считают, что причина этого – наибольшее содержание в организме витаминов и других важных элементов, ведь в летний период питание считается наиболее сбалансированным. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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