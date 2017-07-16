Как правильно питаться летом
Несколько простых советов, которые помогут наладить пищеварение сообщает сайт Наша мама.
2. Полюби фруктовые салаты и легкие десерты вместо пирожных и отдай предпочтение менее жирным видам мороженого. Также советуем полосе – летом в самый раз!
3. Делай акцент на морепродуктах, все они прямой источник йода. А их белок усваивается организмом лучше, чем мясной. Морепродукты помогут тебе держать вес в норме и здоровье в порядке. К примеру, употребляя креветки каждый день, ты будешь в прекрасной физической форме.
4. Пей достаточное количество воды. Не менее чем 1,5-2 литра в день. Допускаются также морсы, соки, холодные чаи, но никак не газированные напитки, сверкающие всеми цветами радуги на полках магазинов.
5. Сократи потребление алкоголя. Летнее настроение способны поддержать и безалкогольные напитки. Самое время поэкспериментировать со вкусными коктейлями на основе молока, соков или газированной воды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Каким десертом можно побаловать себя, если ты на диете
6. Помни о небольшие порции. Ешь с маленькой тарелки, медленно и не спеша.
7. Двигайся каждый день. Привыкни проплывать определенное расстояние каждый день или прогуливаться на свежем воздухе перед обедом или после.
8. Будь на позитиве. Не заїдай свои проблемы тортами и конфетами. Ищи положительные эмоции в кругу друзей, на природе, в путешествиях. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)