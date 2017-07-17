Как правильно отвечать на детские вопросы
Обо всем стоит говорить с ребенком, иначе, малыш найдет информацию в кого-то другого. Сообщает сайт Наша мама.
Принцип №2 – слово “не знаю” не существует
Для любого ребенка родители – это образец для подражания, потому они и задают вам все эти вопросы. Хотите, чтобы так продолжалось и в более старшем возрасте? Тогда забудьте про словосочетание “не знаю”. Если вы действительно не готовы с ходу ответить на интересующий ребенка вопрос, предложите вместе найти важную информацию, воспользовавшись энциклопедией или поиском в интернете. Главное, не отмахиваться от вопроса малыша, ведь если он спросил, значит для него это действительно важно.
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Принцип №3 – главное спокойствие
Ребенок 3-5 лет активно исследует окружающий мир, именно поэтому в его голове созревает такое количество вопросов и идей. Очень часто бывает так, что малыш задает один и тот же вопрос по несколько раз с промежутком в несколько часов, дней или недель. И задача родителей – спокойно отвечать ему на них и в десятый, и в сотый раз. Главное помнить, что малыш делает это отнюдь не для того, чтобы позлить родителей, просто для него важно знать, что ничего не изменилось, и он действительно правильно запомнил информацию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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