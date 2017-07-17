Как правильно отвечать на детские вопросы

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Обо всем стоит говорить с ребенком, иначе, малыш найдет информацию в кого-то другого. Сообщает сайт Наша мама.

Принцип №1 – никакого вранья
Вы же не хотите, чтобы ребенок перестал вам доверять? Тогда никогда не лгите ребенку, даже если он задает “неудобные” вопросы. Помните, дети воспринимают информацию совсем не так, как взрослые, и то, что вам кажется “неудобным”, для них – обычное любопытство. Если ваш малыш задал вопрос, ответ на который для его возраста будет еще не поняла, адаптируйте информации согласно его возраста и уровня развития.

Принцип №2 – слово “не знаю” не существует
Для любого ребенка родители – это образец для подражания, потому они и задают вам все эти вопросы. Хотите, чтобы так продолжалось и в более старшем возрасте? Тогда забудьте про словосочетание “не знаю”. Если вы действительно не готовы с ходу ответить на интересующий ребенка вопрос, предложите вместе найти важную информацию, воспользовавшись энциклопедией или поиском в интернете. Главное, не отмахиваться от вопроса малыша, ведь если он спросил, значит для него это действительно важно.

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Принцип №3 – главное спокойствие
Ребенок 3-5 лет активно исследует окружающий мир, именно поэтому в его голове созревает такое количество вопросов и идей. Очень часто бывает так, что малыш задает один и тот же вопрос по несколько раз с промежутком в несколько часов, дней или недель. И задача родителей – спокойно отвечать ему на них и в десятый, и в сотый раз. Главное помнить, что малыш делает это отнюдь не для того, чтобы позлить родителей, просто для него важно знать, что ничего не изменилось, и он действительно правильно запомнил информацию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.obozrevatel.com

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