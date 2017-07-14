Как правильно отпустить мужчину

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Не стоит устраивать скандалов, просто в голове прокрути ситуацию, сообщает сайт Наша мама.

Когда отпустить совсем тяжело, можно поговорить с тем, кого трудно отпустить. Например, если трудно отпустить бывшего возлюбленного, то поставь в комнате два стула и представь, что на другом стуле сидит бывший. Расскажи ему о своих чувствах, о том, как тебе тяжело и что значили для тебя эти отношения и почему их трудно забыть.

В конце, обязательно попроси у бывшего прощения, даже если кажется, что ты абсолютно не виновата. Вспомни, что было не так с твоей стороны. Даже если по завершению отношений, ты считаешь себя жертвой и той стороной, которая пострадала, вспомнив прошлое, ты в любом случае найдешь что-то, за что можно попросить прощение.

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После того, как попросишь прощения, искренне пожелай бывшему возлюбленному огромного счастья и прекрасной жизни. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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