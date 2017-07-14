Как правильно отпустить мужчину
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Не стоит устраивать скандалов, просто в голове прокрути ситуацию, сообщает сайт Наша мама.
В конце, обязательно попроси у бывшего прощения, даже если кажется, что ты абсолютно не виновата. Вспомни, что было не так с твоей стороны. Даже если по завершению отношений, ты считаешь себя жертвой и той стороной, которая пострадала, вспомнив прошлое, ты в любом случае найдешь что-то, за что можно попросить прощение.
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После того, как попросишь прощения, искренне пожелай бывшему возлюбленному огромного счастья и прекрасной жизни. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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