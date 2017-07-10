Как правильно отлучить ребенка от груди
Грамотно это сделать вам помогут наши советы. Сообщает сайт Наша мама.
Уменьшить выработку молока
Планируя начать отлучение ребенка от груди, лучше помочь своему организму справиться с задачей. Для этого нужно уменьшить потребление жидкости, и выпивать не больше 1,5 литров воды в день.
Начав отлучение перестаньте сцеживать
Чтобы молоко перестало вырабатываться, нужно подать организму сигнал, что в нем больше нет нужды. То есть, вы стали меньше кормить ребенка, но при этом не нужно сцеживать молоко, что осталось, через несколько дней оно перестанет вырабатываться в таком количестве.
Как справиться с приливами молока
Первое время молоко еще будет производиться, если при этом у мамы возникают неприятные ощущения, можно облегчить грудь, слегка сцедив молоко. Помните, полностью сцеживать нельзя, только для облегчения состояния. Также есть специальные препараты для прекращения лактации, однако их принимать следует только после рекомендации врача – гинеколога или маммолога. Их прием без контроля врача может привести к нежелательным последствиям.
Как бороться с неприятными симптомами
Иногда случаются ситуации, когда окончания грудного вскармливания дается совсем нелегко, и, кроме приливов молока, у женщины поднимается температура, а в груди возникают сильные боли. В этом случае нужно срочно обратиться за помощью к врачу, и не заниматься самолечением, используя древние методы, такие как перетягивание груди и прикладывание капустного листа. Специалист оценит ситуацию и пропишет препараты, которые помогут избавиться от нежелательных симптомов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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