Как правильно наносить матовую помаду
Советы, которые помогут тебе сделать губы идеальными, сообщает сайт Наша мама.
2. Всегда наноси бальзам
Так как некоторые матовые помады сушат губы, лучше использовать бальзам для губ в качестве увлажняющего средства. Нанеси бальзам на губы за 15 минут до нанесения макияжа. Перед тем, как красить губы матовой помадой, убери остатки с помощью сухой салфетки. Кстати, бальзам нужно наносить и после того, как смоешь помаду.
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3. Используй контурный карандаш
Если у тебя помада темного цвета, используй контурный карандаш перед нанесением помады. Обведи контур губ, а затем наноси жидкую помаду.
4. Исправил ошибки консилером
Пока помада не подсохла на губах, исправь контур с помощью плоской кисти и жидкого консилера. Хорошо растушуй средство и немного припудри. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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