Как правильно наносить маску на лицо?
Особенно эффективны маски, как и пилинги, после паровой ванны или горячего компресса. Наносить маску необходимо по массажным линиям.
Маску можно наносить кисточкой, губкой, щеткой, ватным тампоном или подушечками пальцев. Все это должно быть безукоризненно чистым.
После этого для достижения большего эффекта лицо желательно накрыть теплой марлевой салфеткой или алюминиевой фольгой.
Очищающие, противовоспалительные, вяжущие и глиняные маски, а также маски, содержащие свежие фрукты, овощи и хлопья, смывают с жирной кожи теплой кипяченой водой (помощью ватного тампона). Для закрепления эффекта в воду можно добавить сок лимона или яблочный уксус (чайная ложка на стакан воды). Женщинам с нормальной и сухой кожей лучше воспользоваться в этом случае настоем трав, некрепким чаем, молоком, отваром шиповника, подсоленной холодной кипяченой водой. Очень густые маски (творожные и тому подобное) можно снимать шпателем или ребром чайной ложечки, аккуратно и без нажимов.
Увлажняющие и масляные питательные маски снимают сухим или чуть влажным тампоном, косметической салфеткой. Делать это надо легко, избегая усилий и движений, которые могут растянуть кожу. После удаления маски обязательно протирают лицо лосьоном или настоем чая или трав и смазывают питательным кремом, соответствующим типу кожи.
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