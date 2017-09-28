Как правильно кушать белый хлеб!
2017-09-28 23:02
Как правильно кушать белый хлеб!
Диетолог рассказала, кому хлеб из белой пшеничной муки показан, а кому противопоказан.
Белый хлеб считают виновником ожирения и называют ненужным продуктом, – но так ли это на самом деле? Диетолог рассказав о том, кому хлеб из белой пшеничной муки показан, а кому противопоказан.
По словам диетолога утверждение о бесполезности белого хлеба ложные. В рационе детей и людей с высоким уровнем физической активности, спортсменов и рабочих тяжелых производств, этот продукт является хорошим источником энергии, содержащих в себе крахмал и легкоусвояемые углеводы.
По словам диетолога, употреблять белый хлеб следует в первой половине дня: в этом случае энергия, полученную с хлебом, даст возможность чувствовать себя бодрым в течение дня. Употребление белого хлеба на ночь только поспособствует прибавке в весе. «При его употреблении сахар в крови резко повышается, происходит интенсивный выброс в кровь сахароснижающего гормона инсулина, и сахар утилизируется в жировую ткань», – отметила эксперт.
Специалист подчеркнула, что белый хлеб не приведет к набору веса, если человек физически активен, не ведет сидячий образ жизни и не ест такой хлеб каждый день.
Говоря о сочетании белого хлеба с другой едой, диетолог конкретизировала, что он сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля. Сочетание белого хлеба и мяса – одно из наиболее тяжелых и вредных для пищеварения.
В то же время при повышенной кислотности желудка, хроническом гастрите или язвенной болезни белый хлеб, особенно сушеный или вчерашний, предпочтительнее других сортов.