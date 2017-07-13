Как правильно говорить с подростком: 5 советов
Если вы хотите наладить контакт с подростком, просто говорите с ним, сообщает сайт Наша мама.
Научитесь слушать подростка
В этом вам поможет техника “активного слушания”. Не перебивайте подростка, не спешите делать выводы, не дослушав, и не давайте советы, если вас не просили. Говорите с ребенком так, как будто вы только что познакомились (а вы ведь и вправду совсем не знаете этого парня или девушку). Вам ведь всегда интересно больше узнать о новом знакомом. Не критикуйте подростка и не используйте это время в воспитательных целях. Иначе доверие будет надолго потеряно.
Никогда не используйте полученную информацию против подростка
Да, бывает сложно удержаться от этого, ведь кроме того, что “все мы люди”, мы еще и привыкли все контролировать, всем управлять, за всем следить, ведь мы, в конце концов, несем ответственность за ребенка. Но, однажды использовав полученную информацию против подростка, вы тут же потеряете хрупкое доверие, ребенок закроется в себе, и оттуда его вытащить будет очень сложно.
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Не читайте личный дневник подростка
Как бы вам не было интересно, чем живет ваш ребенок, не пытайтесь добыть эту информацию из его личного дневника или переписки в социальных сетях. Исключение составляют ситуации, когда подростку грозит опасность.
Интересуйтесь делами ребенка
Но ненавязчиво. Будьте открыты, говорите, что если он захочет с вами чем-то поделиться, вы готовы его выслушать в любой момент. И действительно будьте готовы отложить все дела, иначе второй раз он может и не подойти – маме работа, интернет, телевизор, посуда, другие дети (список продолжите самостоятельно) важнее. Если родители совсем ничего не спрашивают (он / она все равно ничего не рассказывает), подросток может расценивать это равнодушие родителей – им все равно, что со мной. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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