Как правильно читать детям книги
Долідники решили рассказать о некоторых особенностях. Сообщает сайт Наша мама.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 22 четырехлетних ребенка. Родители читали детям книги, а ученые наблюдали за тем, как в это время ведет себя как детский мозг, используя метод функциональной магнитно-резонансной томографии.
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В результате выяснилось, что те дети, которые участвовали в процессе чтения, обсуждая с родителями картинки и сюжет сказки, отвечали на вопросы, переворачивали страницы и так далее – наблюдалась повышенная активность в правой части мозга – она отвечает за накопление опыта, память, речь, внимание и мышление. А вот у тех детей, которые просто пассивно слушали текст книги, такого эффекта замечено не было. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: obozrevatel.com
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