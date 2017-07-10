Как правильно читать детям книги

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Долідники решили рассказать о некоторых особенностях. Сообщает сайт Наша мама.

Читая ребенку книги, важно не просто произносить текст, а еще и вовлекать малыша в диалог, обсуждая прочитанное. В своем последнем исследовании американские ученые выяснили, что именно такое чтение работает как “турбозарядка” для детского мозга.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 22 четырехлетних ребенка. Родители читали детям книги, а ученые наблюдали за тем, как в это время ведет себя как детский мозг, используя метод функциональной магнитно-резонансной томографии.

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В результате выяснилось, что те дети, которые участвовали в процессе чтения, обсуждая с родителями картинки и сюжет сказки, отвечали на вопросы, переворачивали страницы и так далее – наблюдалась повышенная активность в правой части мозга – она отвечает за накопление опыта, память, речь, внимание и мышление. А вот у тех детей, которые просто пассивно слушали текст книги, такого эффекта замечено не было. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: obozrevatel.com

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