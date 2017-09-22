Как пранкеры позвонили судьи по делу Михаила Саакашвили. Видео
2017-09-22 16:48
Как пранкеры позвонили судьи по делу Михаила Саакашвили. Видео
Пранкеры решили проверить, действительно ли судьи, которые рассматривают дела в отношении лидера Движения Новых Сил Михаила Саакашівілі и его сторонников, независимые от Администрации Президента Порошенко и действуют самостоятельно, а не по указке сверху.
С этой целью они совершили несколько телефонных звонков судьям, о чем сообщили в своем Facebook.
В частности, пранкеры сообщили, что позвонили судье Мостиского районного суда Юрию Белоусу и представились народным депутатом от БПП-Александром Грановским.
В частности, пранкер попросил судью приобщить к делу свидетелей, которые якобы присутствовали при составлении протокола в отношении Саакашвили. Судья Белоус отметил:
«Там много свидетелей было, я думаю, что однозначно нужно будет их для полноты, объективности и законности принятого решения вызвать и допросить».
Он также добавил, что начинает понимать, что ситуация очень сложная. Также Белоус отметил, что не рассматривает вопрос депортации Саакашвили, однако есть материалы, по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях это «Незаконное пересечение государственной границы группой лиц.
«Да, именно это нам и нужно, чтобы дальнейшие процедуры запустить. Это просто вот просьбе президента …».
Судья Белоус заявил, что необходимо, чтобы были действительно те свидетели и дали правдивые показания о том, как все происходило. Пранкер, представившийся Грановским, сказал:
«Ну мы напишем, мы напишем нужный протокол. По этому поводу Вы можете не обо … не переживать. Все будет хорошо. Хорошо?».
Он также сообщил, что якобы общался с Президентом и тот выразил обеспокоенность этой ситуацией:
«Вы знаете, что, как бы Вам сказать, мягко говоря, сегодня после совещания Президент сказал, что нам этот гастролер здесь мягко говоря не нужен. Потому что только одни проблемы. Вот хотелось бы, чтобы Вы поняли эту ситуацию и вошли в наше положение».
Вероятный судья Белоус заявил:
«Я завтра на работе. Вы знаете, где я есть. Если есть потребность, то добро пожаловать!».
«Грановский» пообещал, что его люди приедут к судье, потому что это «не совсем телефонный разговор».
Напомним, первое заседание Мостиского районного суда по делу делу административного нарушения Михаилом Саакашвили во время пересечения границы состоялось 18 сентября. Во время заседания Саакашвили заявил, что ни один человек не пересекла границу в Шегинях. «О какой прорыв границы можно говорить, когда ни один человек не пересекла границу? Там где я был, никто никого пальцем не тронул», — подчеркнул Саакашвили.
Сегодня, 22 сентября Мостиский суд продолжает рассмотрение этого дела.