Как понять, что вы слишком часто мастурбуєте
Во всем должна быть мера, поэтому проверьте, все ли хорошо у вас.
Вас должны насторожить такие признаки.
Вы начинаете терять чувствительность во время сексуальный сеансов с партнером, тогда как мастурбируя, испытываете все те же приятные ощущения.
Вы отказываетесь от секса с партнером ради того, чтобы удовлетворить саму себя.
Получая приглашение заняться сексом, вы каждый раз думаете: “Нет, намного безопаснее удовлетворить себя самостоятельно”.
Вы чувствуете здоровые сексуальные желания, но при этом не стремитесь к близости с партнером.
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Важно найти здоровый баланс между самоудовлетворением и занятиями сексом с партнером. Ведь, кроме физиологической разрядки, секс с партнером важен для эмоциональной близости с тем человеком, которого мы любим. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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