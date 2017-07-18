Как понять, что вы слишком часто мастурбуєте

magictr | 18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Во всем должна быть мера, поэтому проверьте, все ли хорошо у вас.

Как понять, что вы слишком много мастурбуєте?

Вас должны насторожить такие признаки.
Вы начинаете терять чувствительность во время сексуальный сеансов с партнером, тогда как мастурбируя, испытываете все те же приятные ощущения.
Вы отказываетесь от секса с партнером ради того, чтобы удовлетворить саму себя.
Получая приглашение заняться сексом, вы каждый раз думаете: “Нет, намного безопаснее удовлетворить себя самостоятельно”.
Вы чувствуете здоровые сексуальные желания, но при этом не стремитесь к близости с партнером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как наконец покончить с комплексами в постели
 
Важно найти здоровый баланс между самоудовлетворением и занятиями сексом с партнером. Ведь, кроме физиологической разрядки, секс с партнером важен для эмоциональной близости с тем человеком, которого мы любим. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr