Как понять, что уже время для рождения второго ребенка

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько советов экспертов расскажут, когда лучше планировать вторую беременность, сообщает сайт Наша мама.

С точки зрения отношений с родителями, соперничества между детьми и собственной самооценки, Джинни Кидвелл, бывший профессор семейных исследований в Университете Теннесси в Ноксвилле, говорит, что лучшее время для еще одного ребенка в семье, когда первому или до 1 года или более 4 лет. Если говорить о здоровье ребенка, то перерыв в два-три года перед беременностью может пойти на пользу. Исследования показывают, что беременность в течение 18 месяцев после рождения первого ребенка может привести к тому, что второй ребенок будет рожден раньше срока, с пониженным весом, так как он меньше времени провел в утробе.

Исследования также свидетельствуют, что если вы забеременеете в течение 12 месяцев после родов, у вас может быть повышен риск отслойки плаценты и, если вам делали кесарево сечение, предлежание плаценты. Возможно, статистика пугает и запутанно, да и точных сведений нигде нет, но сомнения у врачей по поводу маленького перерыва между беременностями есть, а это весомый аргумент.

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Организму матери требуется время, чтобы пополнить запас витаминов и питательных веществ, прежде чем снова родить. Итак, будь вы беременны, планируете забеременеть или хотите подождать, заранее обратитесь к врачу, чтобы получить необходимые рекомендации, правильно питайтесь, принимайте фолиевую кислоту и поддерживайте общее состояние здоровья.

Но ждать больше пяти лет до следующей беременности тоже не лучший выход, ведь исследования показывают, что низкий вес плода при рождении, преждевременные роды и меньший размер плода более вероятны у мам, которые пять или более лет планировали подарить ребенку братика или сестру. А для самих мам является более высокий риск развития преэклампсии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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