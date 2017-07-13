Как понять, что уже время для рождения второго ребенка
Несколько советов экспертов расскажут, когда лучше планировать вторую беременность, сообщает сайт Наша мама.
Исследования также свидетельствуют, что если вы забеременеете в течение 12 месяцев после родов, у вас может быть повышен риск отслойки плаценты и, если вам делали кесарево сечение, предлежание плаценты. Возможно, статистика пугает и запутанно, да и точных сведений нигде нет, но сомнения у врачей по поводу маленького перерыва между беременностями есть, а это весомый аргумент.
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Организму матери требуется время, чтобы пополнить запас витаминов и питательных веществ, прежде чем снова родить. Итак, будь вы беременны, планируете забеременеть или хотите подождать, заранее обратитесь к врачу, чтобы получить необходимые рекомендации, правильно питайтесь, принимайте фолиевую кислоту и поддерживайте общее состояние здоровья.
Но ждать больше пяти лет до следующей беременности тоже не лучший выход, ведь исследования показывают, что низкий вес плода при рождении, преждевременные роды и меньший размер плода более вероятны у мам, которые пять или более лет планировали подарить ребенку братика или сестру. А для самих мам является более высокий риск развития преэклампсии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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