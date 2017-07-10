Как понять что у вас предлежание плаценты
10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Причины предлежания
Причинами передлежанняплаценти являются воспалительные процессы в матке, аборты, инфекции, а также кесарево сечение. После операции на матке остаются рубцы, а значит плацента прикріпиться снизу.
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Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Кровотечение без каких-либо болезненных ощущений! Если вам поставили предлежание плаценты, при кровотечении следует немедленно обратиться к гинекологу. Обычно кровотечения возникают на 28-32 неделе беременности, когда организм начинает готовиться к родам и маточная активность растет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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