Как понять что у вас предлежание плаценты

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Что такое предлежание плаценты?
В норме плацента прикрепляется ближе к дну матки (верхняя часть живота) по передней или задней стенке. При предлежании плацента смещается вниз, ближе к зева и может полностью или частично закрывать шейку матки. При таком состоянии во втором-третьем триместрах возможны кровотечения.

Причины предлежания
Причинами передлежанняплаценти являются воспалительные процессы в матке, аборты, инфекции, а также кесарево сечение. После операции на матке остаются рубцы, а значит плацента прикріпиться снизу.

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Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Кровотечение без каких-либо болезненных ощущений! Если вам поставили предлежание плаценты, при кровотечении следует немедленно обратиться к гинекологу. Обычно кровотечения возникают на 28-32 неделе беременности, когда организм начинает готовиться к родам и маточная активность растет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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