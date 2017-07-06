Как понять, что у ребенка солнечный удар
Главные симптомы солнечного удара сообщает сайт Наша мама.
Какие симптомы солнечного удара у ребенка?
Впрочем, эти симптомы возникают и у взрослых при солнечном ударе. Появляется тошнота, рвота, головокружение, слабость, лицо начинает краснеть и температура тела подниматься до 39-40 градусов по Цельсию, ребенок начинает обильно потеть, учащается пульс и одышка, а также может появиться носовое кровотечение. В более тяжелых случаях могут быть галлюцинации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему не стоит лечить детский дисбактериоз
Очень важно родителям сразу распознать симптомы солнечного удара, немедленно вызвать скорую помощь или врача, а также, если вы находитесь на отдыхе, обратиться к гостиничному врачу. Это может делать один из родителей, пока второй оказывает первую помощь ребенку. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Сколько воды должны пить дети и почему
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)