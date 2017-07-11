Как понять, что мужчина тебя хочет
Несколько точных признаков, что ты ему не безразлична сообщает сайт Наша мама.
Серьезные намерения
Мужчина во время разговора открыто демонстрирует ладони – можешь не сомневаться, не притворяется.
Стремление быть рядом
Расстояние между собеседниками от 1,5 до 3,5 метров считается деловым, от 75 сантиметров до 1,5 метров – дружеским, а если оно меньше, то это интимная дистанция. Если мужчина постепенно приближается во время беседы, скорее всего, его интерес уже отнюдь не платонический.
Желание обнять
Мужчина при общении разводит руки в стороны, или опирается на спинку стула и стола. Знак того, что в этот момент ему хочется обнять ту, что находится рядом.
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Прикосновения
Мужчина как бы невзначай прикасается к руке или локтю женщины. Это означает, что она ему очень симпатична.
Стремление понравиться
Мужчина начинает прихорашиваться – поправляет прическу, одежду, выпрямляет спину, втягивает живот.
Сексуальное желание
Акцентирование области гениталий, когда мужчина закладывает большие пальцы рук за пояс, или держит руки на бедрах, является наиболее очевидным проявлением сексуального интереса. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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