Как помочь себе во время родов
Наши советы помогут тебе во время родов.
Следите за весом
Очень важно правильно сбалансировано питаться, чтобы рос только животик, а не жировые отложения. Женщины с лишним весом имеют тенденцию к различным осложнениям в процессе родов.
Меньше обследований
Если беременность проходит хорошо, не стоит бегать на УЗИ каждый месяц и проходить кучу всевозможных анализов. Меньше вмешательств во время беременности, в благополучных естественных родов.
В роддом как можно позже
Не торопитесь в роддом с началом схваток, примите ванну, прилягте, отдохните, постоянно наблюдая за своим состоянием. Ехать в роддом нужно только в том случае, если сразу отошли воды или появились кровянистые выделения и промежуток между схватками в 5 минут.
Добавьте воды
Примите ванну, это поможет уменьшить боль, расслабить мышцы и настроить тело на успешное родоразрешение.
Применяйте знания на практике
Дыши, медитируй, двигайся, занимай правильные позиции, облегчающие прохождение малыша по родовым путям, пришло время показать на практике все, чему вас научили в школе будущих родителей! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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