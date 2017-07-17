Как помочь себе во время родов

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Наши советы помогут тебе во время родов.

Посещайте курсы будущих родителей
Если ожидаете первенца, обязательно посещайте курсы будущих родителей при женской консультации. Там расскажут, как вести себя в каждом из периодов родов, как правильно дышать и расслабляться. Один минус курсов в женских консультациях то, что там объясняют базово, не углубляясь. Ищите хорошие частные школы.

Следите за весом
Очень важно правильно сбалансировано питаться, чтобы рос только животик, а не жировые отложения. Женщины с лишним весом имеют тенденцию к различным осложнениям в процессе родов.

Меньше обследований
Если беременность проходит хорошо, не стоит бегать на УЗИ каждый месяц и проходить кучу всевозможных анализов. Меньше вмешательств во время беременности, в благополучных естественных родов.

В роддом как можно позже
Не торопитесь в роддом с началом схваток, примите ванну, прилягте, отдохните, постоянно наблюдая за своим состоянием. Ехать в роддом нужно только в том случае, если сразу отошли воды или появились кровянистые выделения и промежуток между схватками в 5 минут.

Добавьте воды
Примите ванну, это поможет уменьшить боль, расслабить мышцы и настроить тело на успешное родоразрешение.

Применяйте знания на практике
Дыши, медитируй, двигайся, занимай правильные позиции, облегчающие прохождение малыша по родовым путям, пришло время показать на практике все, чему вас научили в школе будущих родителей! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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