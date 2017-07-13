Как помочь ребенку акклиматизироваться
Несколько важных советов. Сообщает сайт Наша мама.
Как облегчить процесс акклиматизации у детей?
В первую очередь, следует отрегулировать режим дня. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок ложился спать и вставал в одно и то же время. Кроме этого, обеспечьте своему чаду несколько часов дневного сна. Во время акклиматизации не стоит давать малышу экзотическую пищу. Это может только ухудшить его состояние.
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Не менее важную роль играет питьевой режим. Следите за тем, чтобы бутылка чистой негазированной воды всегда была с вами. Так вам будет легче следить за питьевым режимом ребенка. При этом пить лучше покупную воду, которая продается в герметичной таре. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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